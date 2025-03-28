Прямой эфир

В Минске усиливают контроль за недобросовестными потребителями электроэнергии

28 марта 2025 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Возмещение ущерба неизбежно. Минские энергетики усиливают контроль за недобросовестными потребителями электроэнергии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске усиливают контроль за недобросовестными потребителями электроэнергии-2

Только за два месяца этого года специалисты филиала «Минские кабельные сети» провели более десятка профилактических рейдов, выявив множество нарушений. Составлено 13 актов, все недобросовестные потребители получили счета и внушительные штрафы. Отметим, сумма, которую им придется выплатить, многократно превышает ту выгоду, которую получили от незаконного потребления электроэнергии.

В Минске усиливают контроль за недобросовестными потребителями электроэнергии-4

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Напоминаем, что безучетное потребление электроэнергии может не только оставить без электричества важные социальные объекты и других потребителей, но и нанести вред здоровью нарушителей, окружающих его людей. Предотвращая факты нарушения правил электроснабжения недобросовестными потребителями, мы сокращаем вероятность возникновения аварийных режимов и отключений в электрической сети.

«Минскэнерго» напоминает: если вы стали свидетелем незаконного подключения или хищения электроэнергии, сообщите об этом по короткому номеру 144. Конфиденциальность гарантируется. Не дайте мошенникам уйти от ответственности.

*На правах рекламы.

# Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Скрывался 20 лет! В Беларусь из Казахстана экстрадировали бывшего участника банды Морозова
28 марта 2025 06:11

Скрывался 20 лет! В Беларусь из Казахстана экстрадировали бывшего участника банды Морозова

В Москве пройдёт Международный экономический форум СНГ
28 марта 2025 05:56

В Москве пройдёт Международный экономический форум СНГ

Дзермант: мы настраиваем своё государство, чтобы оно было слышащим, чтобы оно слышало на местах
27 марта 2025 19:45

Дзермант: мы настраиваем своё государство, чтобы оно было слышащим, чтобы оно слышало на местах