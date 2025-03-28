В Минске усиливают контроль за недобросовестными потребителями электроэнергии

Возмещение ущерба неизбежно. Минские энергетики усиливают контроль за недобросовестными потребителями электроэнергии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возмещение ущерба неизбежно. Минские энергетики усиливают контроль за недобросовестными потребителями электроэнергии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за два месяца этого года специалисты филиала «Минские кабельные сети» провели более десятка профилактических рейдов, выявив множество нарушений. Составлено 13 актов, все недобросовестные потребители получили счета и внушительные штрафы. Отметим, сумма, которую им придется выплатить, многократно превышает ту выгоду, которую получили от незаконного потребления электроэнергии.
Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
Напоминаем, что безучетное потребление электроэнергии может не только оставить без электричества важные социальные объекты и других потребителей, но и нанести вред здоровью нарушителей, окружающих его людей. Предотвращая факты нарушения правил электроснабжения недобросовестными потребителями, мы сокращаем вероятность возникновения аварийных режимов и отключений в электрической сети.
«Минскэнерго» напоминает: если вы стали свидетелем незаконного подключения или хищения электроэнергии, сообщите об этом по короткому номеру 144. Конфиденциальность гарантируется. Не дайте мошенникам уйти от ответственности.
*На правах рекламы.