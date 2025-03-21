Делегация из Нижнего Новгорода встретилась с председателем Мингорсовета

Обмен опытом. Вопросы деятельности органов городского самоуправления обсудили на встрече председатель Мингорсовета Артем Цуран и делегация из Нижнего Новгорода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гостям рассказали о структуре Мингорсовета, его работе и взаимодействии с населением. Речь шла о финансировании ТОСов, организации мероприятий и цифровизации управления. Минску интересен опыт Нижнего Новгорода. В российском городе налажен формат взаимодействия через окружные советы и соседские центры. В свою очередь гости познакомились с системой коллегиальных органов территориального общественного самоуправления, которая действует в Минске.

Даниил Кормщиков, заместитель директора департамента, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Нижнего Новгорода (Россия): Несмотря даже на какие-то различия, может быть, в законодательной базе, очень много общего. И самое главное, конечно, во главе угла, в центре всего стоят жители, стоит их комфорт, проживание на территории, благоустройство территорий, какая-то социальная работа с населением. Это как раз-таки те общие черты, которые развиваются и в нашем городе, и в Минске.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы подчеркиваем какие-то новые идеи, которые есть у наших друзей. Надо признать, что Нижний Новгород один из основателей работы территориальных окружных советов. Поэтому есть чему поучиться, и есть хорошие наработки и современные. То, что внедрили уже наши коллеги буквально в течение последнего года.

Российские гости также посетили ряд городских предприятий. Стороны намерены обмениваться опытом в сфере ЖКХ, вопросах благоустройства и развития инфраструктуры.