Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Екатеринбург

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Екатеринбург. Глава правительства посетит международную промышленную выставку «ИННОПРОМ», а также выступит на главной стратегической сессии форума. Темой «ИННОПРОМа» заявлена «Индустрия 360 – производство без границ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание будет уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Белорусская экспозиция на выставке объединит более 20 ведущих предприятий.
На стенде «Made in Belarus» представят широкую линейку продукции – от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования. Выставка пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, страной-партнером в 2026 году выступает Индонезия.