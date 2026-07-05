Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Екатеринбург

С детства мечтала о космосе! О хирургии, Звездном городке и подготовке к полету – интервью с Анастасией Ленковой

«Я мечтала полететь в космос, и мне на работе в медучреждении предложили полететь в космос. Сразу же поняла, что это то, что надо, что мне нужно пройти этот отбор. ».