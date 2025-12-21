Песков заявил, что ему понравились не все вопросы на «Итогах года»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ему не понравились некоторые из вопросов и ряд понравились, что, по его мнению, нормально. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что самое главное – это предоставление журналистам возможности свободно задавать вопросы, в том числе и по просьбе редакторов, что и делает этот формат уникальным.

Программа, совмещающая большую пресс-коференцию и прямую линию с главой государства, прошла в пятницу.

В Гостином Дворе собралось около 600 журналистов, в том числе представители СМИ из недружественных стран, у которых также была возможность задать вопросы.

Фото: kremlin.ru