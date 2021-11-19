«Делаешь качественно, и зарплата выше будет». Работники сельхозотрасли рассказывают о своём труде

Новости Беларуси. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса отметят в Беларуси 21 ноября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Минской области в отрасли занято около 60 тысяч человек. В 2021 году аграрии внесли весомый вклад в общенациональный каравай. Намолочено свыше двух миллионов тонн зерна с учетом кукурузы. Минская область выходит на 6 тысяч литров надоя молока от каждой коровы.

Кто же они – лидеры отрасли – материал Анастасии Кончиц.

Про Ольгу Николаевну Красуцкую можно смело сказать: не она выбирала сельское хозяйство. Судьба указала дорогу. В сельхозпредприятии «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги» она уже 19 лет. И может смело сравнивать, что было, как стало. Какие плюсы появились в животноводстве. И какой рост по показателям. Например, сейчас в хозяйстве доят 25 литров на корову.