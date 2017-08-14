«Делаем все на конечный результат»: сельхозфилиалы под патронажем столичных хозяев из года в год в лидерах

Новости Беларуси. Столичный урожай. Сельхозпредприятия Минска убрали уже около 70% зерновых площадей. Город на помощь аграриям Минской области направил более 200 единиц техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В стороне от жатвы не остаются и предприятия, далекие от аграрного профиля. Инвестиции помогают ранее убыточным сельхозорганизациям подняться с колен, а главное качественно провести уборочную кампанию.

Сельскохозяйственное предприятие «Светоч» Червенского района в свое время было в списке убыточных. В 2004 году с целью его финансового оздоровления было принято решение передать хозяйство столичному предприятию «Минскжелезобетон». Изменения себя долго ждать не заставили. Инвестор не пожалел ни сил, ни денег.

В первые же месяцы серьезно взялись за жилье. Для работников хозяйства построили 12 коттеджей, в деревне появились новые улицы.