«Делаем все на конечный результат»: сельхозфилиалы под патронажем столичных хозяев из года в год в лидерах
Новости Беларуси. Столичный урожай. Сельхозпредприятия Минска убрали уже около 70% зерновых площадей. Город на помощь аграриям Минской области направил более 200 единиц техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В стороне от жатвы не остаются и предприятия, далекие от аграрного профиля. Инвестиции помогают ранее убыточным сельхозорганизациям подняться с колен, а главное качественно провести уборочную кампанию.
Сельскохозяйственное предприятие «Светоч» Червенского района в свое время было в списке убыточных. В 2004 году с целью его финансового оздоровления было принято решение передать хозяйство столичному предприятию «Минскжелезобетон». Изменения себя долго ждать не заставили. Инвестор не пожалел ни сил, ни денег.
В первые же месяцы серьезно взялись за жилье. Для работников хозяйства построили 12 коттеджей, в деревне появились новые улицы.
В хозяйстве – молочно-товарные фермы, зерносушильные комплексы, сенажные траншеи. Закупили 60 единиц техники.
Сегодня, спустя 13 лет, хозяйство одно из лучших в Червенском районе. И первый в районе экипаж тысячников – именно с этих полей. Андрей Петруша 12 лет на комбайне, в последние сезоны – вместе с сыном.
Андрей Петруша, старший комбайнер сельскохозяйственного производственного филиала «Агрострой» ОАО «Минскжелезобетон»:
Четвертый сезон уже со мной старается, уже пробует даже руль забирать. Что я делаю, то и он. Надо что-нибудь покрутить – покрутит, надо что-нибудь занести – отнесет, надо убрать – уберет.
В этот день «покрутить» пришлось. Впрочем, небольшую неполадку устранили быстро. Вопросов с запчастями нет. А если и возникают, то решаются оперативно. Генеральный директор предприятия-инвестора лично посещает филиал раз в неделю. Но на связи – каждую минуту.
Александр Шабан, генеральный директор ОАО «Минскжелезобетон»:
На утренних селекторных совещаниях идет информация о том, что сделано за день, какая нужна поддержка, техникой и финансами, или другие вопросы. Мы решаем оперативно все вопросы. Мы пришли сюда на длительное время, не как временщики. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем на конечный результат и на длительную перспективу.
Это только один из примеров успешного сотрудничества предприятий Заводского района Минска и Червенского района. Во время «горячей» поры техника из столицы работает и еще в двух хозяйствах.
Владимир Наумович, первый заместитель главы администрации Заводского района:
В хозяйствах района трудится 33 единицы автотранспортной техники: 11 погрузчиков, 7 тракторов и 15 самосвалов. Условия предоставления сельскохозяйственной техники – это оплата труда водителей, организация социально-бытовых условий и оплата горюче-смазочных материалов.
В числе партнеров Заводского района помимо Червенского Березинский. Здесь 4 хозяйства, которые предприятия выкупили и после поставили на ноги. Практика доказала свою эффективность: сельхозфилиалы под патронажем столичных хозяев из года в год в лидерах.