Декрет Президента Беларуси «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» обсуждают в регионах страны

Новости Беларуси. С 1 января вступает в силу Декрет Президента Беларуси «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Прописанные нормы уже, что называется, «примеряют» на себя и директора, и подчиненные.

Еще две недели до старта, но уже сегодня новый документ, подписанный на днях главой государства, стал предметом обсуждений и разговоров сотрудников разного ранга.

Владимир Сазон, директор кондитерского комбината:

Этот документ позволяет, если можно позволить такое сравнение, всему коллективу (от грузчика до директора и наоборот) стать единой семьей, сконцентрироваться и направить свои усилия на выполнение поставленных задач в наше не самое простое время.

Особые надежды на результаты действия нового документа и у работников коммунальной сферы – одной из отраслей, находящихся сегодня под огнем критики. Не вовремя и не в полном объеме выполненные работы приводят к печальным последствиям. Новый документ призван помочь руководителю, у которого теперь появляется больше полномочий.

Сергей Семашко, заместитель генерального директора предприятия «Гродненское городское ЖКХ»:

Уменьшается количество проверок дополнительных со стороны руководителей. Как говорил глава государства, достаточно один раз сказать и не ходить и не перепроверять. Я думаю, это стоящее значение и большая экономия времени.

Чтобы приготовить глазурь, необходимо соблюдать рецептуру. И если, к примеру, оператор засыплет не те ингредиенты, то 500 килограммов глазури можно просто вылить. В зависимости от ущерба, руководитель может лишить такого работника всех надбавок, отстранить от работы и даже уволить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый документ во многом позволит защитить интересы самих работников. Добросовестные вправе рассчитывать на хорошие бонусы.

Наталья Становенко, начальник смены вафельного цеха кондитерского комбината:

Мы все что-то делаем для человека. Естественно, чем выше дисциплина, тем лучше качество выпускаемой продукции.

Надежда Кулеш, инженер предприятия «Гродноводоканал»:

Он будет стимулировать к более хорошему выполнению своих обязанностей. Потому что как и на любом предприятии, чем лучше стараешься, руководитель всегда тебя поддержит, заметит и поощрит.

Наталья Карпеко, слесарь предприятия «Гродноводоканал»:

Мне как дисциплинированному работнику кажется, что это очень положительно отразится на производительности труда. А бесхозяйственных и ленивых, наверное, заставит задуматься.

На местах 5-ый Декрет Президента уже назвали своего рода балансом интересов, требований, ответственности руководителей и работников организаций. Работать в новых условиях страна начнет ровно через две недели.