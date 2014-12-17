Голландец разрушил дом краном, когда делал предложение девушке

Новости Нидерландов. Сокрушительное во всех смыслах предложение руки и сердца сделал житель голландского города Эйсселстейн.



Молодой человек арендовал подъемный кран и подъехал к дому возлюбленной, чтобы признаться ей в любви, сидя на грузовой петле. Он мечтал заглянуть в окно любимой с кольцом в руке прямо в полете.

По рассказам очевидцев, стрела крана была плохо закреплена, и в какой-то момент она не выдержала и рухнула на соседний дом, проломив крышу.

По счастливой случайности обошлось без жертв. Жителей ближайших домов все же пришлось эвакуировать.

Полиция, прибывшая на место происшествия, не стала омрачать паре этот памятный день, и жениха не задержала. Девушка не устояла и сказала долгожданное «да».

Теперь молодому человеку, судя по всему, придется думать о тратах на свадьбу и о том, как отремонтировать проломленную крышу. Правда, он говорит, что «все это мелочи, ведь теперь я самый счастливый человек на свете».

Самым важным праздником в своей жизни практически каждая молодая семья называет день свадьбы, затем – рождение ребенка. Одни эти даты отмечают в семейном кругу, другие – готовы кричать от счастья на весь мир.

Недавно на YouTube появился видеоролик: счастливый новоиспеченный папа встречает жену и дочурку из роддома необычным флешмобом, на белом коне и под оркестр. Как это было – смотрите здесь.