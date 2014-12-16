Лучшим студенческим общежитием названо 10-ое общежитие БГМУ

Новости Беларуси. Лучшее студенческое общежитие назвали 16 декабря в Минске. Лидером городского соревнования стало десятое общежитие Белорусского государственного медицинского университета. Собственный спортивный и тренажерный залы, комната танцев и отдыха – здесь есть всё, что нужно для самореализации студентов. Соблюдены все санитарные нормы и правила внутреннего распорядка.

Второе и третье места в 2014 году заняли общежитие номер 5 Белорусского государственного технологического университета и номер 6 Белорусского государственного аграрного технического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.