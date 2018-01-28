Декрет №1: как будет работать, кого затронет и какие результаты уже принес

Новости Беларуси. В Беларуси создадут условия для максимально полной занятости населения. Это предусмотрено декретом № 1, который на неделе подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действительно долгожданный документ справедливо уравновесит ситуацию на рынке труда. Тем, кто ищет работу – зеленый свет. Помогать будут всем, кто заинтересован трудоустроиться. Более того, занятость населения теперь важнейший критерий работы власти на местах, и особенно – в проблемных районах.

А вот тем, кто может, но не хочет работать принципиально, придется пересмотреть жизненные позиции. Рычаги для этого есть, с ними правительство определится уже в ближайшие месяцы.

Анна Григо, заведующий молочно-товарным комплексом:

Наши коровки, которые дают изумительно хорошее молоко.

Ее ответственность – весь процесс на этом молочно-товарном комплексе. Трудно поверить, но еще год назад Анна Григо почти ничего не знала о животноводстве. Но когда женщина решилась на переезд из города в деревню, ей предложили должность заведующего. Курсы в сельхозакадемии, и вот – готовый специалист.

Анна Григо:

Это был большой риск. Боязнь того, как люди примут, справлюсь ли с работой, потому что животноводчество – это очень сложная сфера. Самое главное – теперь у меня есть работа. Любимая работа, которой я очень довольна.

Формула успешной жизни: «работа + жилье». Хозяйство выделило семье дом – 80 квадратов, три комнаты. Только в Могилевской области в 2017 году программой содействия занятости воспользовались 16 семей.

Андрей Лапо, директор сельхозпредприятия:

Уже есть результаты. Комплекс работает на 106 % к уровню прошлого года по производству молока. Результаты есть. Желание у нее работать есть, я вижу, и перспективы будут. Ну а чем сможем, мы поможем.

Сюжет, который подтверждают истину – кто хочет, тот ищет возможности. В Беларуси по оценкам экспертов «в тени» (это значит, получают нелегальный доход) от 200 до 450 тысяч человек. Для сравнения: в Бресте сегодня проживает чуть больше 300 тысяч. То есть целый областной центр в рамках небольшой страны не платит налоги, не отчисляет деньги в пенсионный фонд, не финансирует систему образования и здравоохранения. Первый декрет – возможность восстановить социальную справедливость.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета:

Наверное, откровенно нужно говорить. Если человек до сих пор не имеет работы, здесь две причины. Либо у него есть работа, либо она нелегальна, в теневом бизнесе. Либо человеку вовсе работа не нужна. На практике мы второй год говорим о том, что люди не мотивированы к труду. Не все, потому что более 13 тысяч людей мы трудоустроили – всех, кто обратился в государственную службу занятости. Это в 2017 году.

При официальном уровне белорусской безработицы в 0,5 % остро строит проблема иная. Скрытые доходы, серые схемы, зарплаты в конверте. Эксперты документ уже называют «эволюционным». Главный постулат – максимально помочь сделать первый шаг в карьере всем тем, у кого на это есть желание. Минимум преград – максимум содействия. Впрочем, обо всем по порядку.

Первая идея: частному бизнесу – зеленый свет. Заявительный принцип, минимум проверок, прозрачная и простая система налогов. ИП регистрировать не нужно сразу в 30 случаях.

Указ, который заработал в октябре, развязал руки ремесленникам. Те же парикмахеры или автомастерские в гаражах и вовсе теперь не нуждаются в регистрации.

Следующий пункт документа, пожалуй, основополагающий. Теперь за помощь в поиске работы персональную ответственность несут все чиновники, от министра до руководителя райисполкома. Именно местным органам власти карты в руки. Отчет о проделанной работе (читай – о количестве трудоустроенных) каждые три месяца. По этим показателям и будут оценивать работу.

Знаменский сельсовет по территории самый большой в районе. Здесь живут почти 3000 трудоспособных сельчан. Если к началу 2017 года безработными считались 184 человека, то уже к началу 2018 – всего 48. Остальные трудоустроились: 70 человек стали ИП, 12 фермерами, 17 получили земли для ведения подсобного хозяйства. На территории сельсовета зарегистрированы четыре новые агроусадьбы. Семерых на работу принял деревообрабатывающий завод.

Сергей Головенко, председатель Знаменского сельского исполнительного комитета:

Мы видим проблемы каждого человека, мы знаем, в чем нуждается, в чем должна быть оказана ему помощь. И по возможности мы стараемся помочь. Кого-то надо посадить за парту и переучить в центре занятости, кому-то надо помочь открыть свое дело. Кому как не власти на местах знать проблемы. Допустим, у нас есть целая деревня, где просто нет рабочих мест. Вот там должна власть в первую очередь быть с народом, помочь организовать что-то.

Частная история района – иллюстрация к еще одной норме декрета: к каждому человеку индивидуальный подход. Это значит, что прежде, чем спрашивать за праздную жизнь, нужно создать условия для занятости.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы переходим к выявительному принципу. Государство выявляет граждан, которым необходима помощь в трудоустройстве, в оказании этих услуг. Мы идем навстречу этим людям, инициативу проявляет именно государство в лице местных органов власти.

Власти на местах отныне будут не только создавать новые рабочие места. Станут недостающим звеном в цепочке наниматель – соискатель, предприниматель – банк. Помочь организовать свое дело, вплоть до субсидий. В городе это 11 бюджетов прожиточного минимума, в селах – 15.

По такому пути в новую жизнь пошел и Евгений Литовчик. Еще осенью мужчина числился в безработных, а сегодня он владелец частной автошколы. Путь к собственному бизнесу выдался недлинным: центр занятости – бизнес-план – государственная субсидия.

Евгений Литовчик, частный предприниматель:

Все упиралось в финансы. И как только я узнал о том, что на самом деле можно от центра занятости, то есть государство предоставляет такую помощь, субсидию, я поспешил разузнать, что для этого нужно. Этих средств как раз хватило, чтобы положить начало.

Еще одно новшество: на карте страны появятся районы с напряженной ситуацией на рынке труда – те, где объективно трудно найти работу. Для таких территорий декретом предусмотрено дополнительное финансирование. Плюс им и приоритет при создании новых предприятий, как частных, так и государственных.

В Борисовском районе, например, не так давно запустили производство легковых автомобилей. Появились новые рабочие места.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:

В Молодечно сегодня на одну вакансию, которая предложена, полтора безработного. Это самый, наверное, худший показатель в Минской области.

Виктор Волков последние семь лет проработал главным инженером Могилевского управления спецработ. Сегодня организация официально ликвидирована, а имущество передали в коммунальную собственность. Новый хозяин решил не бросать и коллектив.

Виктор Волков, главный инженер КУП «Могилевское управление спецработ»:

Предложили мне новую должность в ЖРЭУ Октябрьского района. Я это предложение принял. Будем работать далее. Людям предложили работу. Люди знают, что у них завтрашний день будет, уверенность в завтрашнем дне, что будет и зарплата, и будут продолжать работать.

Вместе с Виктором Волковым на новую работу перейдет большая часть коллектива. Коммунальная организация под это дело расширяет штат. Всего в Могилевской области только в 2017 году создали более 5000 новых рабочих мест.

Татьяна Касаткина, заместитель директора ЖРЭУ Октябрского района Могилева:

Реорганизация принесет только положительные результаты в нашей работе, потому что придут работать высококвалифицированные специалисты. Тем самым дополнительные будут выполняться работы и зарабатываться больше средств для нашего предприятия. Основные пункты декрета – своеобразная азбука. Теперь разберемся, как документ будет работать на практике.

Вариантов начать карьеру с чистого листа сегодня масса. Тем, кто готовится открыть для себя дверь в новую профессию, государство предлагает бесплатные курсы переподготовки. Кстати, потребность рынка труда в рабочих руках растет год от года.

Олег Чайка без дела сидеть не привык. Всего месяц после записи «уволен» в трудовой книжке, и вот мужчина решился на переобучение. Через полгода получит специальность автослесаря, а вместе с ней и карт-бланш на рынке труда.

Олег Чайка, житель Бреста:

Во-первых, это эффективность работы – ты и водитель, и автослесарь. В любое время можешь и сесть за руль, и подремонтировать машину. На рынке труда это плюс большой.

Официально в Беларуси сегодня ищут работу около 23 тысяч человек. При этом вакансий в два раза больше. В Минке и вовсе на одного заявителя 4,5 предложения. Конечно, сразу найти зарплату на уровне ведущих топ-менеджеров – задача не из легких. Но и здесь формула «хорошее образование + опыт» работает без сбоя. Причем если соискатель не идет на работу, работа идет к соискателю.

Анна Кобусь, ведущий специалист по кадрам РУП «Белпочта»:

Вакансии у нас есть почтальонов, а так же требуются операторы связи для работы на территории Национального аэропорта Минск. Соискатели подходят, интересуются. Мы даем соответствующую консультацию, привлекаем людей, приглашаем на собеседование в отдел кадров. Стабильная заплата, премия, всевозможные доплаты, выплаты, оплата больничных листов – то есть стандартный социальный пакет государственного предприятия.

Утопающим в море житейских проблем государство протянет руку. Постоянные комиссии буду круглогодично помогать найти временную работу.

Горожане:

Я работаю временно. Людей распределяют по заводам, где заключают договоры на разные предприятия и дают хотя бы какую-то временную работу.

Я очень довольна. Можно все досконально посмотреть, вся информация – адреса, телефоны.

За плечами Александра Цыганка 43 года трудового стажа. Но на деревоперерабатывающее производство слесарь-ремонтник 5 разряда пришел меньше месяца назад. За какие-нибудь полгода до пенсии мужчина остался без работы. Частная строительная компания начала испытывать финансовые трудности, и высококлассный специалист оказался за воротами. Но на бирже труда мужчина не задержался: место предложили быстро, спустя пять недель он был уже в штате крупного предприятия.

Александр Цыганок, слесарь-механик ОАО «Гомельдрев»:

Заключили со мной контракт. Пока на год, а там посмотрим. Коллектив хороший. Бытовые условия хорошие. Я имею в виду туалет, душ, постоянно горячая вода, в цехах чистенько, убрано. Культура производства высокая. Я всю жизнь по заводам работал, понимаете – видно.

Кстати, на «Гомельдрев», вопреки расхожему мнению, факт предпенсионного возраста на трудоустройство не повлиял. Здесь в первую очередь обращают внимание на профессиональные навыки и желание работать.

Сейчас предприятие активно набирает сотрудников – фанерное производство переходит на три смены. Продукция уходит на экспорт: после глубокой модернизации предприятия география поставок расширилась до 34 стран. В 2018 году первые поставки отправлены за океан – в США и Канаду.

А как же быть с теми, кто даже при возможностях ищет причины отлынивать от труда, а значит, не участвовать в финансировании расходов? Выявлять их будут постоянные комиссии. Всякая предвзятость исключена: в их составе, кроме местной власти, депутаты и представители общественных объединений. И здесь, согласно букве декрета, в помощь тот самый индивидуальный подход и точечные меры стимулирования. Если человек попал в трудное положение, проходит переобучение, активно ищет работу, санкции его не коснутся.

Тамара Красовская, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Будут предлагаться разные варианты. Если он на рынке занятости не найдет себе применение, мы будем предлагать провести переобучение. Может, по той специальности, по которую он бы хотел. Но если человек после многих-многих попыток органов исполнительной власти откажется работать, будет сразу видно, что человек сам не хочет, тогда конечно, он попадет в этот список.

А вот если безработный – состояние души и стиль жизни, значит, и претендовать на финансовую помощь государства несправедливо. Некоторые дотируемые услуги придется оплачивать в полном размере. Будут в правиле исключения. Например, из списка обязанных возмещать затраты исключили тех, кто держит подсобное хозяйство.

Дмитрий Тарин:

Летом, весной мы выращиваем огурцы, помидоры, баклажаны. А зимой мотоциклы закатываем, чтобы они в гараже не мешались. Теплицы двойного назначения – это хозяйство Дмитрия Тарина. В своей прошлой городской жизни его знали байкеры всей страны: в свое время парень был крупнейшим в Беларуси поставщиком мотоциклов из Европы. Говорит, устал от города и уехал поближе к земле. Ровно три года назад получил сельскую прописку и с тех пор живет натуральным хозяйством.

Дмитрий Тарин:

Человек все равно работает. Только не на официальной работе, а сам на себя, в своем хозяйстве. Поэтому это такая же работа, как и любая другая.