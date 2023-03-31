Декан журфака БГУ: белорусы прислушались к своему лидеру – в стране всё работает

Новости Беларуси. Главные новости сегодня, 31 марта, будут приходить из Дворца Республики, где Президент обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой политической традиции в нашей стране более четверти века. Впервые Александр Лукашенко обратился с Посланием в 1997 году в Овальном зале Дома правительства. Но со временем мероприятие расширило формат.

Сегодня в Большом зале Дворца Республики выступление Президента заслушают 2,5 тысячи человек. Высшие должностные лица страны, правительственный блок, депутаты, сенаторы, дипкорпус, представители государственных СМИ, приглашены также делегации из всех регионов. В своем обращении к белорусам и Национальному собранию Александр Лукашенко всегда затрагивает наиболее значимые и волнующие темы. Но новое звучание Послание Президента получило в 2022 году. Александр Лукашенко задал тон уже на первой минуте.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

В прошлом году Президент решил прибегнуть к такому эмоциональному приему акцентирования внимания: он поставил вопросы к народу Беларуси, хотя обычно спрашивают руководителей. И эти вопросы мы, конечно, помним: они касались того, готовы ли белорусы платить за свою страну, за свой суверенитет и что готовы для этого сделать. Мы сейчас видим по прошествии года, что много было сделано. Белорусы прислушались к своему лидеру, и у нас, несмотря на очень сложные обстоятельства, внешнеполитические, внешнеэкономические, большая часть граждан прислушалась к этому посылу. И мы наблюдаем, что у нас в стране действительно все работает. У нас каждый на своем месте занимается тем, чем должен заниматься.