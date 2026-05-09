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Действовал всю войну благодаря маскировке! Рассказываем о легендарном партизанском аэродроме на острове Зыслов

09 мая 2026 09:18
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Крылья спасения и легендарная эскадрилья. Партизанский аэродром на острове Зыслов сыграл знаковую роль в общей Победе. Труднодоступный участок посреди болот в Любанском районе в годы оккупации служил надежным убежищем для народных мстителей. Изначально здесь базировался отряд Александра Далидовича, а затем располагались Минский подпольный обком, штаб партизанских соединений и бригад. 

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Действовал всю войну благодаря маскировке! Рассказываем о легендарном партизанском аэродроме на острове Зыслов -2

К лету 1942-го, когда ряды лесных бойцов удвоились, остро стал вопрос о поставке оружия, боеприпасов медикаментов и продовольствия с большой земли, вскоре появилась радиостанция, затем специалисты: радисты и шифровальщики. Ночью советские самолеты на парашютах сбрасывали ценные грузы, но их было сложно найти посреди топий, собственный аэродром был нужен как воздух. 

Действовал всю войну благодаря маскировке! Рассказываем о легендарном партизанском аэродроме на острове Зыслов -4

Сергей Квиткевич, научный сотрудник Любанского музея народной славы:
Для того чтобы построить аэродром, нужен был человек, такой человек нашелся – Павел Семенович Анасенко. Он был стрелком-бомбардиром. Он был награжден орденом Красного Знамени. Обмерил остров шагами и сказал, что да, здесь аэродром строить можно. Взлетно-посадочная полоса для тяжелого транспортного самолета Ли-2 должна в длину составлять примерно 1 800 метров, а в ширину метров 300. 

Работы по строительству аэродрома начались в августе 1942 года. Помогло местное население, справились буквально за две недели, поэтому нужно было сделать дорогу. В ночь с 21 на 22 сентября сюда, на остров Зыслов, приземлился первый советский самолет. 

Подробности в видео.

# День Победы # Великая Отечественная война

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