Действовал всю войну благодаря маскировке! Рассказываем о легендарном партизанском аэродроме на острове Зыслов

Крылья спасения и легендарная эскадрилья. Партизанский аэродром на острове Зыслов сыграл знаковую роль в общей Победе. Труднодоступный участок посреди болот в Любанском районе в годы оккупации служил надежным убежищем для народных мстителей. Изначально здесь базировался отряд Александра Далидовича, а затем располагались Минский подпольный обком, штаб партизанских соединений и бригад.

К лету 1942-го, когда ряды лесных бойцов удвоились, остро стал вопрос о поставке оружия, боеприпасов медикаментов и продовольствия с большой земли, вскоре появилась радиостанция, затем специалисты: радисты и шифровальщики. Ночью советские самолеты на парашютах сбрасывали ценные грузы, но их было сложно найти посреди топий, собственный аэродром был нужен как воздух.

Сергей Квиткевич, научный сотрудник Любанского музея народной славы:

Для того чтобы построить аэродром, нужен был человек, такой человек нашелся – Павел Семенович Анасенко. Он был стрелком-бомбардиром. Он был награжден орденом Красного Знамени. Обмерил остров шагами и сказал, что да, здесь аэродром строить можно. Взлетно-посадочная полоса для тяжелого транспортного самолета Ли-2 должна в длину составлять примерно 1 800 метров, а в ширину метров 300.

Работы по строительству аэродрома начались в августе 1942 года. Помогло местное население, справились буквально за две недели, поэтому нужно было сделать дорогу. В ночь с 21 на 22 сентября сюда, на остров Зыслов, приземлился первый советский самолет.