«23 июня Минска уже не было» – коренной житель столицы вспомнил первые дни Великой Отечественной

Доля Глайхенгауз, труженик тыла в годы Великой Отечественной войны:

Я коренной житель Минска. Мне было 13 лет. 1928-го года рождения. Я с матерью, Минск уже был разрушен. Первый день не бомбили, 22 июня, а 23-го уже Минска не было. Все разрушено, кроме некоторых зданий.

Не было возможности спрятаться. Все горит. Старинные дома рушатся, как песок. Голод, холод. По улицам нельзя пройти. Все бежали к реке Свислочь. В темноте все толпой люди шли друг за дружкой, куда ведет речка. Огонь шел с обеих сторон улицы, и по улице невозможно было пройти. Бомбоубежищ фактически не было в Минске. Если парочку было, там переполнены, не пускали.

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С матерью вдоль речки Свислочь шли пешком 50 километров до Смолевичей. Там сели в товарный поезд, и нас этот поезд довез до Саратова. Отец по зову партии оставил семью, погрузил оборудование и поехал, позже оказался в Саратове. Он 1885 года рождения. Он не призывного возраста, пенсионер. Вот так началась моя жизнь.