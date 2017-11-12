Дефиле каравайниц, театрализованное шествие и дегустация блюд: праздник мельников отметили в Гродненском районе

Новости Беларуси. Пироги и караваи из муки нового помола. В Гродненском районе отметили праздник мельников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Театрализованное шествие прошло в центре агрогородка Одельск, который в былые времена славился своими ветряными мельницами. Неслучайно именно там пекут пироги, которые занесены в список нематериального культурного наследия Беларуси. А дефиле каравайниц – как символ успешного завершения уборочной компании.

Хозяин праздника Сымон со своей женой Адэлей встречали гостей и приглашали отведать самобытные белорусские блюда. Среди них немало брендовых для Гродненского района – сало, пызы, бигос, клинковый сыр, ломанцы и многое другое.

Наталия Романович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского райисполкома:

Даўным-даўно святкавалі свята млынароў менавіта тут, у Адэльску. Чаму? Бо ў гэты дзень нарадзіўся святы Марцін – заступнік усіх млынароў. У Адэльску калісьці аж 14 ветраных мельніц было.