«Все пастельные оттенки считаются свадебными, и это уже никого не шокирует»: самые модные платья невесты

Осень с её дождями и хмурым небом не испортит невесте праздник. Самой обаятельной и привлекательной девушку делает счастливая улыбка и со вкусом подобранное платье. Дизайнер Карина Галстян расскажет, какие же наряды приводят в восторг белорусскую невесту. Карина Галстян, дизайнер:

Это – наша самая популярная модель платья, оно идёт практически любой девушке, под разные типы фигур, подчёркивает достоинства за счёт прилегающего корсета, и низ очень воздушный такой, лёгкий, материалы здесь шёлк и тонкий-тонкий фатин. И оно практически невесомое.



Это платье для достаточно таких утончённых девушек и, всё-таки, уверенных в себе, потому что здесь есть такие элементы, как ошейник, расшитый крупными камнями – это розовый кварц, кристаллы Swarovski и бисер.

И здесь такой ниспадающий силуэт, он подчёркивает фигуру и красиво струится. На поясе лёгкие пёрышки, которые в виде небольшой такой баски делают красивый силуэт, скрывая, если есть, какие-то лёгкие недостатки фигуры.

Каждый этот цветочек собирается и окрашивается вручную, и формуется из натурального шёлка, и поэтому ни один не похож на другой, они такие живые, как настоящие. И вторит этим цветочкам вышивка по моим эскизам. Это такие цветочные ветки, розы, пионы. Безумно популярные цветочные принты отлично подчёркивают лёгкость нарядов с открытыми плечами и глубокими вырезами. Очевидно: невеста стала более смелой и не боится экспериментов.

Особенно со свадебной цветовой гаммой. Карина Галстян, дизайнер:

Новое такое веяние, что все, в принципе, пастельные оттенки считаются свадебными, и это уже никого не шокирует. Это могут быть и растяжки цвета, это может быть и однотонное платье. От светло-серых, голубых, розовых, бежевых, кремовых цветов. В погоне за модой стоит помнить о совместимости невесты и самого платья.

Здесь важно не только Ваше желание, но и то, что каждой фигуре подходит свой силуэт наряда. Карина Галстян, дизайнер:

Кому-то идёт платье-рыбка, кому-то идёт пышный силуэт, кому-то идут корсетные, кому-то, наоборот, такие лёгкие, свободные. Так что тут нужно либо самой себя почувствовать в чём-то максимально комфортно, либо обратиться к специалисту, который тебе уже подскажет, что тебе будет лучше. Ещё одна тенденция – не только свадебной моды – это стремление к максимальной натуральности. Конечно, синтетические плотные ткани хорошо поддаются химчистке, их труднее порвать. Но в фаворе, всё-таки, натуральные материалы.

Карина Галстян, дизайнер:

Я, всё-таки, люблю какую-то такую штучную работу, чтобы это всё было максимально натуральное, тактильно приятное, к телу, такое воздушное. Поэтому у меня, в основном, натуральный шёлк, хлопок, фатин самый-самый-самый тонкий. Настроение свадебного образа подчеркнут со вкусом подобранные аксессуары. В тренде – украшения, которые практически невозможно отличить от живых цветов.