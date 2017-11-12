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«Это настоящий рыцарь»: в центре Гомеля появился памятник милиционеру послевоенных лет

12 ноября 2017 12:49
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Новости Беларуси. В год столетия белорусской милиции в центре Гомеля появился «регулировщик из прошлого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная скульптурная композиция – это образ милиционера послевоенных лет: в прошлом фронтовик и в мирное время оставшийся на службе людям. Именно 50-е годы, по мнению профессионалов, стали для белорусских стражей правопорядка настоящим испытанием на прочность и школой мастерства.

«Это настоящий рыцарь»: в центре Гомеля появился памятник милиционеру послевоенных лет-1

Валерий Кондратенко, скульптор:
Это 50-е годы прошлого столетия – самые сложные, послевоенные. Это образ – участник войны, который работает в органах. Тогда очень сложно было работать. Это настоящий рыцарь!

К слову, памятник для Беларуси уникален еще и тем, что он первый, в чью композицию включен мотоцикл – коллекционный М-72, который выпускался для военных нужд с 41-го по 60-й год ХХ столетия. Он же стоял тогда и на вооружении милиции.

# общество # Фотофакт # Памятники # Валерий Кондратенко

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