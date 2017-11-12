«Это настоящий рыцарь»: в центре Гомеля появился памятник милиционеру послевоенных лет

Новости Беларуси. В год столетия белорусской милиции в центре Гомеля появился «регулировщик из прошлого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальная скульптурная композиция – это образ милиционера послевоенных лет: в прошлом фронтовик и в мирное время оставшийся на службе людям. Именно 50-е годы, по мнению профессионалов, стали для белорусских стражей правопорядка настоящим испытанием на прочность и школой мастерства.
Валерий Кондратенко, скульптор:
Это 50-е годы прошлого столетия – самые сложные, послевоенные. Это образ – участник войны, который работает в органах. Тогда очень сложно было работать. Это настоящий рыцарь!
К слову, памятник для Беларуси уникален еще и тем, что он первый, в чью композицию включен мотоцикл – коллекционный М-72, который выпускался для военных нужд с 41-го по 60-й год ХХ столетия. Он же стоял тогда и на вооружении милиции.