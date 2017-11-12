«Это настоящий рыцарь»: в центре Гомеля появился памятник милиционеру послевоенных лет

Новости Беларуси. В год столетия белорусской милиции в центре Гомеля появился «регулировщик из прошлого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная скульптурная композиция – это образ милиционера послевоенных лет: в прошлом фронтовик и в мирное время оставшийся на службе людям. Именно 50-е годы, по мнению профессионалов, стали для белорусских стражей правопорядка настоящим испытанием на прочность и школой мастерства.