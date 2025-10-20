Лукашенко предложил кинематографистам из Мордовии совместно снять фильм про Ли Харви Освальда

Промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационные технологии, наука и даже киноискусство – вот те направления, где Беларуси и уникальному региону России – Республике Мордовия – нужны достойные прорывные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О них, а еще о необходимости амбициозных и энергичных действий в сотрудничестве Беларуси и Мордовии 20 октября заявил Александр Лукашенко на встрече во Дворце Независимости с главой российского региона Артемом Здуновым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: У архитектуры Союзного государства фундаментальная основа. И это не образность политической патетики, это конкретика. Как пример – в основании здания на углу проспекта Независимости и улицы Коммунистическая кирпичи из легендарного дома Павлова. Отсылка к Сталинградской битве, изменившей ход Великой Отечественной и мировой истории. Эта деталь связывает Минск и Волгоград, Сталинград. И этот же архитектурный ансамбль может связать Беларусь и Мордовию. Каким образом? Дело в том, что в соседнем здании в свое время жил Ли Освальд, который, по официальной версии, убил Кеннеди. А наши кинематографисты Беларуси и Мордовии готовы снять фильм об этом персонаже с американской историей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы большое внимание сейчас уделяем кинематографии. Кино – важнейшее из искусств, как говорил когда-то классик. Знаю, что есть замысел снять многосерийный фильм про Освальда. Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма. Поскольку считаю, что Освальд убил Кеннеди. А эта тема в Соединенных Штатах Америки нынешним Президентом Дональдом Трампом активно поднималась. Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм. Эта история точно достойна кинематографического воплощения. В годы Великой Отечественной Мордовия стала вторым домом для многих белорусов. Было эвакуировано 10 тысяч человек и 7 детских домов, в которых находились 1 150 детей.

Книгу-каталог с документами и фотографиями тех времен подарили главе государства. Летопись отношений создана. Впереди – новые страницы.