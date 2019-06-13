«Даже воздух надо качать вручную». Ивенецкий кузнец работает по старинной технологии

Станислав Гарбусь, мастер кузнечного ремесла Ивенецкого музея традиционной культуры:

Если кто-нибудь попросит топор закалить, тяпку женщины просят, сделаешь им. Само лезо сделаешь, а остальное уже приваривается. Не столько много кузнечного дела, но всё равно без нагрева ничего не получается. Оно несложно, но просто трудоёмко. У нас в музее горн, сделанный под старину. Здесь всё ручное, механического ничего нет. Даже сам воздух надо качать вручную. Что руками сделано, а что механизировано – это уже совсем другое. Что на горячую склепать, а что сваркой проварить – это большая разница.