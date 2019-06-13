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«Даже воздух надо качать вручную». Ивенецкий кузнец работает по старинной технологии

13 июня 2019 13:27
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Корреспонденты программы программе «Центральный регион» посетили Ивенецкий музей традиционной культуры. Подкова на счастье за две минуты – с такой скоростью справляется ивенецкий кузнец.

«Даже воздух надо качать вручную». Ивенецкий кузнец работает по старинной технологии-1

«Даже воздух надо качать вручную». Ивенецкий кузнец работает по старинной технологии-3

Открытый огонь, перчатки и старинная воздуходувка. Сейчас такое увидишь крайне редко. Всё механизировано. Однако, по словам мастера, ничто не сравнится с изделием по древней технологии.

«Даже воздух надо качать вручную». Ивенецкий кузнец работает по старинной технологии-6

Станислав Гарбусь, мастер кузнечного ремесла Ивенецкого музея традиционной культуры:
Если кто-нибудь попросит топор закалить, тяпку женщины просят, сделаешь им. Само лезо сделаешь, а остальное уже приваривается. Не столько много кузнечного дела, но всё равно без нагрева ничего не получается. Оно несложно, но просто трудоёмко. У нас в музее горн, сделанный под старину. Здесь всё ручное, механического ничего нет. Даже сам воздух надо качать вручную. Что руками сделано, а что механизировано – это уже совсем другое. Что на горячую склепать, а что сваркой проварить – это большая разница.

«Даже воздух надо качать вручную». Ивенецкий кузнец работает по старинной технологии-9

Обычно делаем сувенирные подковки: прут берём диаметром 8-10 мм, сразу нагревается на горне, потом создаётся ему форма полукруглая, а потом расплёскиваешь её, подгоняешь и делаешь саму подкову.

«Даже воздух надо качать вручную». Ивенецкий кузнец работает по старинной технологии-12

# Достопримечательности Минской области # общество # Станислав Гарбусь

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