Даже у съедобных могут быть опасные двойники. О чём нужно помнить, чтобы не отравиться грибами

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи отравления грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего по стране зарегистрировано 36 подобных инцидентов, восемь из них закончились летальным исходом. В трагическом списке в том числе 9-летний ребенок. И это притом, что детям употреблять в пищу грибы категорически не рекомендуется.