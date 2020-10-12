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Даже у съедобных могут быть опасные двойники. О чём нужно помнить, чтобы не отравиться грибами

12 октября 2020 06:46
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Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи отравления грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего по стране зарегистрировано 36 подобных инцидентов, восемь из них закончились летальным исходом. В трагическом списке в том числе 9-летний ребенок. И это притом, что детям употреблять в пищу грибы категорически не рекомендуется.

Даже у съедобных могут быть опасные двойники. О чём нужно помнить, чтобы не отравиться грибами-1

По словам эпидемиологов, причины отравлений могут быть разными. У многих съедобных грибов есть опасные двойники, которые способны накапливать токсичные вещества. Есть и свои правила приготовления. А еще специалисты не рекомендуют покупать грибы с рук, на рынках или автотрассах.

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# Грибы # общество # Фотофакт

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