Даже стремянку можно украсить. Как создать эксклюзивный новогодний интерьер? Мнение стилиста-декоратора

Новый год и Рождество – пожалуй, самые уютные праздники в году. В эти дни хочется погрузиться в атмосферу волшебства. Главным атрибутом праздника по праву считается елка. О том, как создать новогоднюю атмосферу дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Ольга, расскажите, если мы уже заговорили про елку, как дома нужно украшать, как сейчас белорусы украшают свои жилища? Не отошла ли елка на второй план, потому что можно сегодня просто рождественские венки, многие экономят пространство, переходят к искусственному украшению. Ольга Фираго, интерьерный стилист-декоратор:

Все больше набирает тренд на экологичность. И экологичность – это не просто про шишки и какие-то украшения из дерева. Экологичность – это экологичное потребление. Вот как раз сегодня была затронута тема, что мы возвращаемся к игрушкам из детства и рекомендуется вернуться в свое прошлое, вернуться в игрушки из детства, вскрыть закрома наших родителей. И тренд сегодня – дать новую жизнь старым вещам. Это сегодня очень популярно. Поэтому новогодние игрушки именно в форме где-то часиков, машинки, мы погрузимся в детство, ведь каждый из нас в душе ребенок, и мы тоже верим в чудеса. И мы тоже загадываем желания, мы хотим, чтобы они исполнялись. Если коснуться того, как украшают, на самом деле, в связи с тем, что была пандемия и мы были все практически лишены путешествий, сегодня хотелось бы нарядить свое пространство, свой дом, возможно, привнеся что-то из той страны, которая очень нам полюбилась. Восточная например. И при этом добавить нашего снежного узора. Так, например, мы можем оформить стол. В каком-то восточном стиле, при этом добавить рисунка какого-то – еловые лапки, цветовая гамма очень важна.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А вот, кстати, по поводу цветовой гаммы. Вы замечали, что елки каждый год украшают в каком-то определенном цвете? То они серебристые, то они синие, у меня в этом году елка розовая. Розовые шары, розовая мишура. Это тоже тренд? ​Ольга Фираго:

Конечно, тренд. В любом случае сегодня какая-то должна быть определенная цветовая гамма, вот большие когда инсталляции, это здорово, когда она яркая, пестрая, она привлекает внимание, потому что это большой объект и на него хочется смотреть и радоваться. А когда это касается украшения декором дома, то здесь, конечно, важно выдержать определенную цветовую гамму, какую-то определенную одну. И можно добавить какие-то акцентные цвета. И здесь цвет года – синий с добавлением фиолетового. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Водяного Тигра. То есть все, что синее. ​Ольга Фираго:

Рекомендуется не использовать агрессивные цвета, красные, например, потому что это вызывает у Тигра агрессию. Поэтому красные цвета лучше не брать. Татьяна Савчик:

То есть тренд задобрить восточный персонаж? ​Ольга Фираго:

Да. Очень хорошо будет добавить побольше золота, серебра, то есть праздновать в таких ярких праздничных красках. И ну что еще такое добавить?

Наталья Надольская:

Я заметила в магазинах уже даже для удобства покупателей зоны определенные, красное только продается, серебристое, замечали, да? Подходишь, и все в одной цветовой гамме. Кстати, очень удобно. А вы не заметили, что украшения с елки переместились на стол, на камины, у кого есть. Окна украшали изначально. Сейчас, кстати, модно украшать окна? Гирляндами или снежинками? ​Ольга Фираго:

Вы знаете, на сегодня идет смешение стилей. Наталья Надольская:

Мы уже поняли. Все лучшее сразу. ​Ольга Фираго:

Да, все лучшее сразу. Это правильно. Венки, композиции еловые на столе, на двери, на окнах. Это все на самом деле зависит от того, у кого какое пространство. Есть возможность ель поставить, нет возможности ель поставить. Сегодня даже ель можно заменить, знаете, дизайнеры, декораторы некоторые – вот подручные материалы, которые есть в доме, стремянку даже можно украсить. Можно на стену взять обычный хлопковый шнур, взять вот эти палочки, завязать, навесить эти палочки деревянные на стену, повесить шары, гирлянду, и будет у вас Новый год не хуже. Наталья Надольская:

Сейчас в интернете полно идей, я видела елки, которые из игрушек сформированы, то есть они подвешены на разном уровне, получается такая из игрушек елка.