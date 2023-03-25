Даже привлекла к «заработку» отца. Минчане продавали реквизиты банковских карт, которые использовали злоумышленники

Новости Беларуси. Четверо минчан продавали реквизиты банковских карт, которые затем использовались злоумышленниками в преступных схемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Следственном комитете рассказали подробности расследования.
В июне 2022 года 27-летней минчанке от подруги поступило предложение о подработке, не требующей больших усилий. Для заработка необходимо было оформить на свое имя как можно больше банковских карт и абонентских номеров, реквизиты которых затем передать заказчику. Не задумываясь о последствиях, девушка привлекла к «заработку» и своего 50-летнего отца, который также не был против дополнительного дохода.
Алексей Оборин, официальный представитель УСК по городу Минску:
На следующий день фигурантка со своим отцом встретилась с 19-летней подругой и ее парнем-ровесником. Четверо «работников» направились в различные отделения банков и мобильных операторов для выполнения условий подработки. Уже из разговора с сотрудниками милиции обвиняемые узнали, что оформленные ими счета и номера использовались в преступных целях. Всего они передали злоумышленникам реквизиты от девяти банковских карт и трех номеров, заработав незначительные суммы. При изучении личностей фигурантов установлено, что ранее к уголовной ответственности они не привлекались. 19-летний парень является студентом столичного университета, остальные не работают и не учатся.
Действия минчан следователи квалифицировали как незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек и аутентификационных данных. За подобного рода преступления санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
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