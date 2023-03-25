Даже привлекла к «заработку» отца. Минчане продавали реквизиты банковских карт, которые использовали злоумышленники

Новости Беларуси. Четверо минчан продавали реквизиты банковских карт, которые затем использовались злоумышленниками в преступных схемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Следственном комитете рассказали подробности расследования.

В июне 2022 года 27-летней минчанке от подруги поступило предложение о подработке, не требующей больших усилий. Для заработка необходимо было оформить на свое имя как можно больше банковских карт и абонентских номеров, реквизиты которых затем передать заказчику. Не задумываясь о последствиях, девушка привлекла к «заработку» и своего 50-летнего отца, который также не был против дополнительного дохода.