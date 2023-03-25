За экстремизм и госизмену. Вступил в силу Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»

Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается наказание за преступления экстремистской и антигосударственной направленности. Сегодня, 25 марта, вступает в силу закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусматривается исключительная мера наказания для должностных лиц или военнослужащих, совершивших государственную измену. Кроме того, за преступления антигосударственной направленности вводится штраф в размере до 50 тысяч базовых величин для возмещения причиненного вреда.