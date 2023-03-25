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За экстремизм и госизмену. Вступил в силу Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»

25 марта 2023 07:37
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Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается наказание за преступления экстремистской и антигосударственной направленности. Сегодня, 25 марта, вступает в силу закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусматривается исключительная мера наказания для должностных лиц или военнослужащих, совершивших государственную измену. Кроме того, за преступления антигосударственной направленности вводится штраф в размере до 50 тысяч базовых величин для возмещения причиненного вреда.

За экстремизм и госизмену. Вступил в силу Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»-1

Также к уголовной ответственности будут привлекать за пропаганду терроризма, дискредитацию силового и оборонного ведомств, распространение государственных секретов. А срок задержания подозреваемых в подобного рода преступлениях увеличен с трех до десяти суток. При этом лица, которые готовили нападения и диверсии, но отказались от своих намерений и оказали содействие в предотвращении преступлений, смогут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.

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# Закон # общество # Фотофакт

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