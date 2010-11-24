В Минске на заседании республиканского оргкомитета обсудили, что уже сделано в преддверии масштабного форума: насколько готов Дворец Республики к приезду 2,5 тысяч делегатов и как будет обеспечен общественный правопорядок в дни Всебелорусского вече.

Четверть века Надежда Васильевна колесит в основном по витебским дорогам. На Всебелорусское народное собрание поедет впервые. За спиной женщины — полуторатысячное трамвайно-троллейбусное управление. Ее кандидатуру утвердили единогласно. Ведь водитель маршрута №5 и в жизни все делает на отлично. За что отмечена медалью «Человек года Витебщины». Кому как не ей участвовать в обсуждении пятилетней стратегии развитии страны.

Надежда Сармакова, водитель троллейбуса Витебского трамвайно-троллейбусного управления:

Конечно, есть волнение. Это впервые в жизни у меня такое событие. Люди, я думаю что, даже в городе заметили, как у нас обновился троллейбусный парк. Не только мы замечаем это – те, кто работает здесь — и жители города замечают, и гости, как у нас обновляется, какие у нас машины красивые ходят по городу. И удобно, конечно, нам работать в таком транспорте.

Пока у себя дома делегаты слегка волнуются в преддверии Всебелорусского вече, в большом Доме правительства собрался оргкомитет. Чтобы обсудить, что уже сделано, чтобы национальный форум прошел без сучка и задоринки. До него остается меньше двух недель. Поговорить об экономических перспективах страны в Минске соберутся 2,5 тысячи человек.

На то он и оргкомитет, чтоб все внимание уделить вопросам организации. Обсудили, насколько готов Дворец Республики к форуму. Как оформлен город к такому событию и как будет обеспечен общественный правопорядок в дни Всебелорусского вече. Губернаторы проинформировали о готовности делегаций из регионов.

Даже не будучи делегатом, можно сделать свой вклад в работу Всебелорусского вече. Оставить сообщение в специальном ящике предложений в Минэкономики. Сейчас он пустует. Все предложения оперативно изымаются и изучаются. Таких уже больше полусотни.

Кое-где звучит критика той экономической программы на 2011-2015 годы, что предстоит обсуждать на форуме. Мол, ничего революционного в ней нет. Так и быть не должно, говорят экономисты. Смысл программы будущей пятилетки — не поломать то, что уже сделано, а дополнить тем, чего не хватает. От количественных показателей переходить к реальной конкурентоспособности экономики.

Александр Ярошенко, начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики:

В целом итоги 10 месяцев отражают позитивный результат экономического развития и являются результатом верной стратегии выбранной правительством.

На ближайшие пять лет в топ-тройке приоритетов — человеческий потенциал, предпринимательская инициатива и инновации.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Ведем переговоры с Китаем по созданию промышленной китайской зоны, направленностью которую тоже будут инновации. Это привлечение новых технологий, создание новых образцов и внедрение в серию.

Задумка простая — человек, который с помощью новых технологий создает востребованную продукцию. Получается, зарабатывает гражданин — зарабатывает страна. А приток технологий возможен вместе с притоком инвестиций. Вот зачем так нужен мягкий бизнес-климат.

Дмитрий Голухов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Это условия и источник обеспечения показателей, обозначенных на будущую пятилетку: рост затрат на научные разработки, ведение и создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. Это инструмент.

Большой блок вопросов в проекте программы четвертой пятилетки— и это уже традиция — социалка. Повышение качества жизни работающего гражданина и эффективная адресная помощь людям нуждающимся.

Валентина Королева, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

По проекту предполагается, что реальные доходы населения увеличатся в 1.7 раза. На такие же цифры мы будем выходить и по уровню роста реальной заработной платы и реальной пенсии. Основой для повышения доходов населения является рост производительности труда, рост экономики.

Рост доходов в предстоящие пять лет расширит и возможности. В том числе, и в строительстве жилья. Причем неважно, в городе живет семья или в области. Ведь равномерное развитие регионов — тоже во главе угла новой программы.

Игорь Костюков, начальник главного управления строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларуси:

Планомерное наращивание объемов строительства жилья будет увеличиваться ежегодно не менее, чем на 500 тысяч. Если в 2011 году мы должны построить 7,5 миллионов, то в 2015 — не менее 10. Выйти на показатель 1 квадратный метр на 1 человека

Впрочем, все это — пока только проект программы на ближайшее экономическое будущее. Окончательное решение примут на Четвертом Всебелорусском народном собрании. Последнее слова за людьми, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».