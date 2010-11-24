«Пять минут» с Алесей Высоцкой

Каждый день на работу я еду в метро. И недавно стала свидетелем почти политического диалога. Рассуждали две женщины: «Что ж за мужики-то пошли, если заработать не могут, а еще в президенты лезут». И действительно, понять сложно, как человек, который в семью не принёс ни копейки, может заработать для страны миллиарды.

«Без копейки — рубля нет» — гласит народная мудрость. Кандидаты в президенты показали белорусам свои доходы. И кстати, каждый избиратель может узнать, сколько зарабатывают соискатели главного госпоста. Информация уже на сайте Центризбиркома, на страницах центральных газет. Из них — хорошо видно: кто и чего стоит.

Самый высокий доход у Александра Лукашенко — в эквиваленте примерно 30 тысяч долларов в год или около восьми миллионов рублей в месяц. Кстати, если посмотреть его декларации прошлых лет — рост налицо. За годы суверенитета страны доход действующего Президента рос вместе с благосостоянием народа.

Правда, на фоне зарплат глав других государств выглядит более скромно. Даже если сравнивать с соседями, той же Россией.

Литва - $ 9 900

Польша - $ 7 000

Россия - $ 9 015

Украина - $ 2 500

Франция - $27 500

США - $ 33 000

Потенциальные президенты от оппозиции в этот раз лишились многих козырей, которые, как по шаблону, ставились в упрек Центризбиркому. И выступить в прямом эфире — можно, хоть на дебатах. Правда, у отдельных кандидатов не нашлось ни идей, ни мыслей, ни слов на отведенные полчаса.

Владимир Новосяд, глава оргкомитета по созданию Партии Свободы и Прогресса:

Кандидаты пытаются работать на электоральном поле действующего Президента. Они озвучивают те же проблемы, что и Лукашенко, да и способы решения этих проблем не расходятся с теми, которые предлагает действующий Глава Государства.

Александр Класковский, политолог:

Идет раскрутка партийных брендов, возможность занять разные электоральные ниши и т.д. Но все это детский лепет и попытка оправдать провал. Надо сказать, что нынешнюю компанию оппозиционные силы уже практически провалили. На 99%.

И агитировать теперь можно чуть ли не в ЖЭСах. И даже в декларациях о доходах можно ошибиться аж на 20%.

Отдельные кандидаты лояльность Центризбиркома поняли буквально. Так, господин Некляев забыл, что у него есть акции банка. У некоторых слабо оказалось с математикой. В декларации супруги Михалевича денег получилось даже больше, чем на самом деле, на 900 с лишним тысяч. А вот Дмитрий Усс недосчитался четырёх с половиной миллионов. Подумаешь, миллион туда, миллион — сюда.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ну, бывает, забывают. Думаю, нам стоит исходить из той практики, что сложилась во время выборов Президента. Мы не раз уже трактовали ошибки в пользу кандидатов.

Действительно, с отдельными кандидатами получилось так. Денег нет — зато мы сами золото.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У нас сформировалась такая группа политических деятелей, которые работают, практически, за рубежом и зарплату там получают. И удивляешься, как они потом рассуждают, как лучше использовать бюджет, сформированный из налогов, уплаченных гражданами Беларуси.

Что ж — судить избирателю. А рейтинг кандидатских заработков выглядит так.

«Рейтинг годовых заработков кандидатов в Президенты Республики Беларусь»:

Александр Лукашенко - 94 509 101 бел.руб.

Алесь Михалевич - 75 392 700 бел. руб.

Дмитрий Усс - 38 741 546 бел.руб.

Владимир Некляев - 22 676 997 бел. руб. и 250 евро

Григорий Костусёв - 206 400 российских рублей

Виталий Рымашевский - 14 353000 бел. руб

Николай Статкевич - 8 199 960 бел.руб.

Ярослав Романчук - 6 930 765 бел. руб.

Андрей Санников - 0

Виктор Терещенко - 0

На первом месте — действующий Президент. За ним — Михалевич, Усс. И далее по списку. Интересно, что борец за «беларускую свядомасць» Костусёв весь год получал только рубли российские. Терещенко и Санников по декларации не заработали ничего. Но у одного и второго — хорошие нестарые машины. У экс-замминистра иностранных дел в наличии ещё и дом, и две квартиры.

Получается, что эти люди за год и стране не принесли ни копейки, ведь не платили налогов. И тем более абсурдными звучат заявления. К примеру, кандидата с годовым доходом менее семи миллионов, который якобы знает, где найти деньги, чтобы построить в стране светлое будущее.

Кстати, кто сколько зарабатывает, тот столько может и отдать людям. И вот примет, не ради пиара. Вся зарплата Александра Лукашенко за месяц пополнила средства, вырученные на матче: «Азаренко против Возняцки». Деньги пошли в детский онкоцентр в Боровлянах.

Вот если бы все кандидаты зарплату отдали не на чёрный пиар, а на благотворительность! Правда, что отдавать, если заработок, меньше, чем студенческая стипендия. Всего доброго.