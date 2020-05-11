«Даже не боимся браться за перила». Как обрабатывают подъезды в Фаниполе и почему некоторые жители против дезинфекции

Новости Беларуси. На страже безопасности. Коммунальщики и дорожники Минской области ежедневно дезинфицируют дороги, автобусные остановки и подъезды жилых домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обрабатывают поверхности, к которым чаще всего прикасаются жители.

В Дзержинском районе с вирусами сражаются на лестничных клетках около 80 человек. Чаще стали проводить и влажную уборку.

Обработка антисептиком ежедневно, влажная уборка с дезсредством – два раза в неделю. Раиса Алексеевна также следует этому рецепту борьбы с вирусами. Приступает она рано. Если большинство жителей на работе, значит, можно спокойно заняться делом. Раньше такого пристального внимания к уборке не было, про это говорят и местные жители. Однако в опасный период нововведениям рады.