Мероприятия с белорусским колоритом! Показываем, как прошли Дни Минска в Казани и Уфе

В начале недели в Минск прилетела делегация из Калининградской области России – состоялись переговоры во Дворце Независимости, об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Опять же, предметно обсуждали, в каких сферах можем сотрудничать. Беларусь входит в тройку основных торговых партнеров Калининградской области. На встрече договорились восстановить досанкционный уровень товарооборота, а это около полумиллиона долларов. Одним словом, мы нужны друга другу. И с такой философией строят отношения с Беларусью многие российские регионы. На неделе в Казани и Уфе прошли Дни Минска. Белорусская столица постаралась показать себя во всей красе. Насколько это получилось? В российское Приволжье отправилась Алеся Иванова.

Там, где встречаются Восток и Запад, ислам и православие, традиции и современность, там, где переплетаются культуры множества народов, бьется пылкое сердце Татарстана. Самый большой из древних городов России и самый древний среди всех больших – так с гордостью именуют Казань ее жители. А вот те, кто был здесь хотя бы раз, хорошо знакомы с татарским гостеприимством. Прием на высшем уровне на неделе оказали и белорусам.

Алеся Иванова, корреспондент:

Развитие отношений Казани и Минска ведет свою историю с 1997 года, когда между городами был подписан первый документ о сотрудничестве. С тех пор пройдет почти три десятка лет, и с каждым годом будет все понятнее: взаимный интерес татарской и белорусской столиц только увеличивается, как и количество сфер, в которых эти города могут быть друг другу полезны.

А их отнюдь немало: транспорт, экономика, медиа, здравоохранение. Арену коллаборации удалось расширить, в том числе благодаря установлению побратимства. Подписанный в декабре 2024-го документ – вполне логическое продолжение дипломатического сближения Беларуси и Татарстана. За примерами далеко ходить не надо: только за 2024 год белорусский лидер дважды был в Казани: на «Играх будущего» и саммите стран БРИКС. Союз двух городов-миллионников на днях прибавил в деловом весе: Минск и Казань определились с совместной дорожной картой.

Ильсур Метшин, мэр Казани (Россия):

Минск является примером не только на просторах Советского союза, но и за ее пределами образцового ведения городского хозяйства, поэтому нам есть чему учиться, перенимать опыт.

Мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, текстиль, техника, а всего свыше десятка белорусских предприятий на несколько дней прописались в агропромышленном парке «Казань». Здесь развернулась большая дегустация. В ассортименте – самые известные бренды нашей страны.

– У белорусов очень хороший молочный, очень хорошие конфеты есть, вкусный шоколад. Качество хорошее, и очень вкусный.

– Белорусское всегда ценил. Покупаем сыры только белорусские.