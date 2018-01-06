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Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5

06 января 2018 16:32
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Новости Беларуси. Участники турнира, хоккеисты, не остаются в стороне и от добрых дел. Эта традиция родилась шесть лет назад. В канун Рождества спортсмены отправляются с подарками к детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-1

Их встречали хлебом-солью, чтобы показать, какая гостеприимная наша Беларусь. А ещё потому, что очень ждали. И хотели увидеть в рождественские праздники настоящих звёзд мирового хоккея. Со всех уголков планеты.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-3

Это уже давно стало традицией. Рождественской. В шестой раз хоккеисты со всего мира собираются вместе, чтобы подарить нашим детям немного рождественского чуда.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-5

За всё время акции теплом и заботой делились с детьми из социально-педагогических центров, детских домов, школ-интернатов. Теперь с ребятами из детского дома № 5.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-7

Алексей Калюжный, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Здесь присутствуют спортсмены из Эмиратов, Чехии, России, президент Федерации хоккея Словении. И ребятам есть, что рассказать, и нам интересно пообщаться, ответить на их вопросы.  

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-9

Такой праздник приехал к 72 воспитанникам. Самого разного возраста. Талантливым и одарённым. Многие из них уже делают первые шаги в музыкальной карьере, осваивают игру на гитаре, цимбалах, баяне и в спорте.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-11

Они дважды становились победителями Республиканского турнира по мини-футболу, а ещё представляли интересы страны на XI Всероссийских играх, некоторые юные спортсмены даже тренировались под руководством знаменитых итальянских тренеров. Со звёздами мирового хоккея тоже знакомились охотно.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-13

Как-никак пример успешной спортивной карьеры, – добавляет Самурат Мяльцев. И в это же время показывает нам целую коллекцию кубков. На его личном счету тоже не одна победа. А ещё звание «лучшего футбольного защитника».

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-15

Самурат Мяльцев, воспитанник детского дома № 5:
Они поделились с нами своим успехом. Рассказали, как они к нему шли, дали нам надежду, чтобы мы старались.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-17

Как и Самурат, все ребята поражали своей искренностью и делились навыками. Вот и рецепт драников свой. Секреты раскрыли китайским друзьям.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-19

Джими Уильямс, игрок хоккейной команды Китая:
Очень интересный мастер-класс. Я до этого уже пробовал драники, мне очень понравилось, очень вкусно. А теперь я ещё и смогу готовить их дома.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-21

Но и это далеко не всё. Пока одни окунались в национальный колорит, другие наслаждались музыкальным мастерством. И даже лепили рождественские сердечки из солёного теста. С присущим чехам и шведам любопытством.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-23

Павел Шварц, игрок хоккейной команды Чехии:
Для нас это интересно. Мы видим, что здесь живут хорошо.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-25

Как видим, в эти праздничные дни подарить волшебство так просто. Бытовая техника, компьютеры, а ещё возможность построить собственный верёвочный парк со скалодромом, о котором все ребята так мечтали. Ну и конечно, искренняя забота и тепло.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-27

Все это гости привезли с собой. Но и сами без подарков не ушли. Воспитанники подготовили яркую концертную программу.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-29

Штефан Гассе, игрок хоккейной команды Швейцарии:
Нас очень хорошо принимают в Беларуси в рамках турнира. И мы очень рады, что у нас тоже есть возможность поделиться своим теплом и заботой.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-31

Рождественский турнир – это не только ледовые баталии, кубки, медали и спортивные страсти, но и возможность почувствовать себя настоящими волшебниками.

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-33

Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5-35

# Школы в Беларуси # общество # Алексей Калюжный # Самурат Мяльцев # Джими Уильямс # Павел Шварц # Штефан Гассе # Фотофакт

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