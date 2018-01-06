Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5

Новости Беларуси. Участники турнира, хоккеисты, не остаются в стороне и от добрых дел. Эта традиция родилась шесть лет назад. В канун Рождества спортсмены отправляются с подарками к детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их встречали хлебом-солью, чтобы показать, какая гостеприимная наша Беларусь. А ещё потому, что очень ждали. И хотели увидеть в рождественские праздники настоящих звёзд мирового хоккея. Со всех уголков планеты.

Это уже давно стало традицией. Рождественской. В шестой раз хоккеисты со всего мира собираются вместе, чтобы подарить нашим детям немного рождественского чуда.

За всё время акции теплом и заботой делились с детьми из социально-педагогических центров, детских домов, школ-интернатов. Теперь с ребятами из детского дома № 5.

Алексей Калюжный, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Здесь присутствуют спортсмены из Эмиратов, Чехии, России, президент Федерации хоккея Словении. И ребятам есть, что рассказать, и нам интересно пообщаться, ответить на их вопросы.

Такой праздник приехал к 72 воспитанникам. Самого разного возраста. Талантливым и одарённым. Многие из них уже делают первые шаги в музыкальной карьере, осваивают игру на гитаре, цимбалах, баяне и в спорте.

Они дважды становились победителями Республиканского турнира по мини-футболу, а ещё представляли интересы страны на XI Всероссийских играх, некоторые юные спортсмены даже тренировались под руководством знаменитых итальянских тренеров. Со звёздами мирового хоккея тоже знакомились охотно.

Как-никак пример успешной спортивной карьеры, – добавляет Самурат Мяльцев. И в это же время показывает нам целую коллекцию кубков. На его личном счету тоже не одна победа. А ещё звание «лучшего футбольного защитника».

Самурат Мяльцев, воспитанник детского дома № 5:

Они поделились с нами своим успехом. Рассказали, как они к нему шли, дали нам надежду, чтобы мы старались.

Как и Самурат, все ребята поражали своей искренностью и делились навыками. Вот и рецепт драников свой. Секреты раскрыли китайским друзьям.

Джими Уильямс, игрок хоккейной команды Китая:

Очень интересный мастер-класс. Я до этого уже пробовал драники, мне очень понравилось, очень вкусно. А теперь я ещё и смогу готовить их дома.

Но и это далеко не всё. Пока одни окунались в национальный колорит, другие наслаждались музыкальным мастерством. И даже лепили рождественские сердечки из солёного теста. С присущим чехам и шведам любопытством.

Павел Шварц, игрок хоккейной команды Чехии:

Для нас это интересно. Мы видим, что здесь живут хорошо.

Как видим, в эти праздничные дни подарить волшебство так просто. Бытовая техника, компьютеры, а ещё возможность построить собственный верёвочный парк со скалодромом, о котором все ребята так мечтали. Ну и конечно, искренняя забота и тепло.

Все это гости привезли с собой. Но и сами без подарков не ушли. Воспитанники подготовили яркую концертную программу.

Штефан Гассе, игрок хоккейной команды Швейцарии:

Нас очень хорошо принимают в Беларуси в рамках турнира. И мы очень рады, что у нас тоже есть возможность поделиться своим теплом и заботой.