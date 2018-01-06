Настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в Ивенце Виктор Перегудов стал лауреатом премии «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. В числе тех, кто с нетерпением ждет Рождества – герои нашего следующего материала. Прихожане Церкви преподобной Евфросинии Полоцкой, что в Ивенце. Она была освещена десять лет назад и построена во многом благодаря настоятелю – протоиерею Виктору Перегудову. Накануне стало известно, что он стал лауреатом премии Президента «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отец Виктор помнит каждый камушек на пути к созданию святого места. Уже 26 лет он несёт службу Богу. А вот о своей награде говорит неохотно, скромничает.

Виктор Перегудов, священник, лауреат премии президента «За духовное возрождение»:

Калі я бачу, што людзі жывуць паўнатой жыцця, людзі шчаслівыя ад таго, што яны наведваюць храм, што моляцца, маюць стасункі з Богам, яны звяртаюцца, у іх добрая сувязь, гэта значыць, што людзі сталі на шлях спасення. Чалавек тады шчаслівы, калі ўсё ў суладдзі: духоўнае, цялеснае і душэўнае. Я , здаецца, такое маю.

О заслугах лучше говорить со стороны. Помощники по службе в церкви не скупятся на похвалу для своего духовного наставника.

Елена Чувашова, куратор социальных проектов храма преподобной Евфросинии Полоцкой:

Все, что делается в нашем храме, моторчик, от которого заводимся все мы, все. что в общем-то делается, все происходит от него. Он всегда с нами, потому что это мой духовник. Это близкий для меня человек.

Криптовая церковь в честь святого Мины и дом милосердия «Виктория» в деревне Пральники – также заслуга отца Виктора. И именно там его главная служба – для детей с ограниченными возможностями. Все свои силы священник отдаёт на то, чтобы помочь обрести свой путь каждому человеку и начать жить с верой в Бога.

Виктор Перегудов:

Асабліва дзеткі з абмежаваннямі фізічнымі і псіхічнымі, у іх шчырыя сардэчныя малітвы. Гэта такі ўзор. Але самае важнае, самае галоўнае, што ўсе яны без выключэння умеюць і могуць любіць.

Священник поддерживает связи и с зарубежными коллегами, к примеру, со Швецией. А недавно в Ивенце прошёл художественный пленер «Святость земли белорусской». Более 30 картин нарисовали мастера из разных стран.

Виктор Перегудов:

Гэта царква ў Вішневе. Таксама знакамітая. Адзін з аўтараў роспісаў гэтай царквы Глеб Отчык атрымае спецыяльную прэмію.

Сейчас в церкви особая атмосфера. Накануне Рождества помолиться святой Евфросиньи приходит много людей. Здесь же во время службы каждый может оставить подарки для малообеспеченных семей и нуждающихся. Неизменными остаются и семейные рождественские традиции. 12 блюд на столе и вечерняя молитва в храме – одни из них.

Наталья Гаркун:

У нас есть рождественская скатерть, она льняная, немного с вышивкой. Под скатерть обязательно сено, такая традиция. В середину кладём сено, ставим все свои блюда.