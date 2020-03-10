Цвирко: «Почему-то у нас боятся ступить шаг в сторону. Экскурсионные фирмы. Им удобнее проехать по маршруту, тысячу раз проезженному»

Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник: Почему-то у нас боятся немножко ступить шаг в сторону. Вот мы уже повторили несколько раз здесь: Мир, Несвиж, Коссово, Ружаны, Пружаны, Залесье. А вот чуть в сторону ступить мы уже боимся. Почему? Потому что там у нас… Виталий Грицевич, заместитель директора-начальник отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь: Не соглашусь. Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций: Вы сейчас про кого говорите? В сторону боятся потребители или субъекты хозяйствования, туроператоры или объекты экскурсионного показа? Кто здесь боится кого?

Владимир Цвирко:

Именно экскурсионные фирмы. Но им, всё-таки, удобнее проехать по маршруту, тысячу раз проезженному, а по новым объектам они немножко как-то настороже. Вдруг, он будет не ухожен, вдруг, там дорога не та. Этого не надо бояться.



Оксана Бичун:

Я могу немножко согласиться и нет. Потому что как раз-таки именно туроператоры всегда ищут возможности именно новизны и удивить своих клиентов, своих заказчиков. И наша Беларусь каждый день удивляет, если ей заниматься. Это первое. Второе – всё-таки, мы отвечаем за безопасность своих экскурсантов. И когда мы куда-то их везём, мы должны понимать, что дорога у нас есть к этому объекту, инфраструктура, всё-таки – куда обратиться: в скорую помощь, или брать с собой доктора, или питание, где, действительно, уже прошли все санэпидслужбы. То есть мы должны доверять тем субъектам, куда мы повезём своих экскурсантов. Потому что между нами юридические отношения существуют, и поэтому мы несём за это ответственность.