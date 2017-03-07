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Пособие белорусских авторов по космической электронике выйдет в Лондоне на английском языке

07 марта 2017 06:26
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Новости Беларуси. Белорусский опыт в космических технологиях будут перенимать американские и британские специалисты. В частности, пособие наших авторов по космической электронике станет базой для обучения зарубежных студентов. На английском книга выйдет уже в ноябре 2017 года в Лондоне.

В дальнейшем труд планируется перевести и на другие языки. В учебнике обобщен опыт предприятия «Интеграл» по проектированию микросхем для космического оборудования. И уже сейчас пособие популярно далеко за пределами страны. Так, по нему преподают во всех аэрокосмических институтах России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусская наука

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