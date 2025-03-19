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Брестские спасатели провели тактико-специальные учения в областной детской больнице

19 марта 2025 13:44
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Тушения пожара, освобождение пациентов из грузового лифта и спасение пострадавших с крыши. Спасатели провели тактико-специальные учения в Брестской областной детской больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестские спасатели провели тактико-специальные учения в областной детской больнице-2

По легенде, из-за неисправности электрооборудования произошло возгорание в лечебном корпусе, где на тот момент находились 80 человек. Одновременно на крыше здания загорелись строительные материалы. В результате самостоятельного тушения пожара пострадали двое рабочих, которые получили ожоги. В такой смоделированной ситуации проверку прошли не только бойцы, но и техника.

Брестские спасатели провели тактико-специальные учения в областной детской больнице-4

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
Хотелось бы подчеркнуть значимость проведения подобных учений, особенно на объектах здравоохранения, где находится огромное количество пациентов и персонала. Такие учение позволяют на практике совершенствовать профессиональное мастерство и отточить навыки проведения работ по ликвидации условного пожара и оказания помощи пострадавшим.

Всего в учениях были задействованы 10 единиц техники и более 30 работников МЧС. Они продемонстрировали, что к внештатным ситуациям готовы.

# МЧС # Ирина Тукай

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