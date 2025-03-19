Африканец пытался покинуть Беларусь по чужому паспорту. Пограничники выявили нарушителя в Минском аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина пытался попасть на авиарейс в Дубай и предъявил паспорт на имя гражданина Сенегала. Как позже выяснилось, 25-летний гражданин Гамбии приехал в Беларусь на учебу, но был отчислен. Он решил вернуться домой, однако свой паспорт якобы потерял и воспользовался «найденным» сенегальским документом.

За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит внушительный штраф, а за использование чужого документа предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание – ограничение свободы на 2 года.