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Африканец пытался покинуть Беларусь по чужому паспорту

19 марта 2025 13:41
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Африканец пытался покинуть Беларусь по чужому паспорту. Пограничники выявили нарушителя в Минском аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Африканец пытался покинуть Беларусь по чужому паспорту-2

Мужчина пытался попасть на авиарейс в Дубай и предъявил паспорт на имя гражданина Сенегала. Как позже выяснилось, 25-летний гражданин Гамбии приехал в Беларусь на учебу, но был отчислен. Он решил вернуться домой, однако свой паспорт якобы потерял и воспользовался «найденным» сенегальским документом. 

За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит внушительный штраф, а за использование чужого документа предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание – ограничение свободы на 2 года.

# Граница

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