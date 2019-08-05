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Благотворительный забег стартует в Минске: присоединиться могут все желающие

05 августа 2019 07:26
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Новости Беларуси. Минчан 5 августа приглашают присоединиться к благотворительному забегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается участие знаменитых спортсменов, общественных деятелей, артистов.

Благотворительный забег стартует в Минске: присоединиться могут все желающие -1

Совершить вечернюю бего-прогулку смогут все, кто искренне хочет поддержать нуждающихся в этом людей. Забег пройдет по маршруту Минского полумарафона. Стартуют участники в 19.45 у Дворца спорта.

Благотворительный забег стартует в Минске: присоединиться могут все желающие -4

Благотворительный забег стартует в Минске: присоединиться могут все желающие -6

Правда, преодолевать дистанцию участники будут по тротуарам. Бежать 21 километр не обязательно. Присоединиться можно на любом участке. Забег благотворителей и проводится уже во второй раз.

Благотворительный забег стартует в Минске: присоединиться могут все желающие -9

# Минский полумарафон # общество # Фотофакт

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