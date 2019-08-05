Благотворительный забег стартует в Минске: присоединиться могут все желающие

Новости Беларуси. Минчан 5 августа приглашают присоединиться к благотворительному забегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается участие знаменитых спортсменов, общественных деятелей, артистов.

Совершить вечернюю бего-прогулку смогут все, кто искренне хочет поддержать нуждающихся в этом людей. Забег пройдет по маршруту Минского полумарафона. Стартуют участники в 19.45 у Дворца спорта.