Цуран: первые компьютеры привезли в школу на коне! Глава Мингорсовета о кумире детства и самой сложной работе

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Чем был обусловлен выбор, что вы пошли в педагогику? Учитель начальных классов был кумиром всех мальчишек

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Тут несколько факторов. Прежде всего это семья. Семья педагогов, потому что у меня и мама, и бабушка, и тетя, которая и сейчас проживает в городе Глубокое, – достаточно известный педагог. Поэтому семья педагогов. Но это еще не все. Был еще у нас педагог в школе, учитель начальных классов. Это был определенный кумир практически всех мальчишек в школе, потому что он, помимо учителя начальных классов, вел фотокружок. Вы представляете, что такое фотокружок? И красный свет, и фотоэффекты первые и так далее. И потом он же возглавил компьютерный класс, компьютер первый привезли на коне еще, кстати, нам в школу. Это был 1991-1992 год. Таким образом этот выбор и предопределился, что да, тоже так хочу. Учителем. Александр Осенко:

А по какой специализации шли? Артем Цуран:

Начальные классы. У нас было четыре молодых человека, по одному в группе. О первом месте работы

Александр Осенко:

Первое рабочее место где у вас было? Артем Цуран:

Первое рабочее место – это распределение в Бобруйск. К тому времени была молодая семья, ячейка общества. Мы год прожили совместно с супругой в общежитии, она училась тоже, но на пару лет младше. Александр Осенко:

Она тоже педагог? Артем Цуран:

Да, она и сейчас занимается этой деятельностью, достаточно успешно, директор школы. Затем – перераспределение в Минск и приглашение в нашу молодежную организацию, тогда это был БПСМ. Основы были заложены в школе и, что немаловажно, и в Патриотическом союзе молодежи. Много известных личностей и руководителей вышло в ту пору с нашего выпуска. Но основа организационной работы, организации достаточно крупных мероприятий – это было заложено там. Была еще одна спираль, кадровая. Это работа на заводе, тоже связана с молодежью. Организация молодежной политики, инструктор по работе с молодежью и физкультурно-оздоровительной деятельностью. Завод топливного оборудования. К сожалению, он уже ликвидирован. Почему работа в администрации Фрунзенского района – одна из самых сложных?

Александр Осенко:

Работая главой Фрунзенского района, какой вывод для себя сделали на тот момент? Артем Цуран:

Это одна из самых тяжелых должностей, потому что постоянно на грани. С другой стороны, это самая интересная работа, потому что там нет повторяющегося дня. Все время какой-то новый вызов, который нужно преодолеть имеющимися силами и возможностями. И плюс результат. Это очень важно, когда чиновник видит свой результат. К сожалению, не на каждой должности это можно заметить. Главой администрации это видно. Александр Осенко:

На тот момент жители Фрунзенского района часто жаловались на качество воды?

Артем Цуран:

Больше было жалоб на обслуживание, чем на качество воды. В основном жалобы касались температурного режима. Александр Осенко:

Но совсем недавно Президент открыл новую ветку артезианских скважин. Теперь весь Минск переведен на артезианскую воду, в том числе и Фрунзенский район. Артем Цуран:

Ожидали очень давно. Многие люди либо подбирающие жилье спрашивали, исходя из того, что знакомые знают, что я был главой администрации. «А вы посоветуете Фрунзенский, а чем он хорош, а как там инфраструктура? Мы знаем, что там очень серьезно развивается социальная сфера. Но нас смущает вода». Вот это звучало. Что посоветовал бы себе молодому? Александр Осенко:

Что бы сейчас вы сказали тому молодому депутату, что бы посоветовали в своей деятельности?

Артем Цуран:

Наверное, надо было немножко раньше согласиться с предложением перейти в исполнительную власть. Нравилась работа на заводе. Все устраивало, хотя там тоже были вопросы и по зарплате. Но придя в исполнительную власть с реального сектора экономики и с той работы, которой занимался, я видел, что мои коллеги и мои ровесники, пройдя другой путь своего становления, карьерного роста, в этом плане немного проигрывали. Необходимо было самому принимать решение и полагаться только на свой опыт. Тогда был образован первый молодежный совет при Минском городском совете. Сейчас у нас уже четвертый созыв, а в то время как раз образовался первый молодежный созыв. Это была, можно сказать, проба пера. Мы долго к этому подходили. И, конечно, были вопросы, как осуществлять этот отбор молодежи, но основа была заложена тогда, это был 2010 год. Почему количество обращений граждан значительно сократилось? Александр Осенко:

Есть такая статистика, что в прошлом году количество обращений в различные станции упало почти в два раза. Что этому способствовало?

Артем Цуран:

Что касается обращений граждан, мы их не отождествляем, к кому пришел человек по своей проблеме – к депутату, к главе администрации, к заместителю главы. В любом случае вопрос надо решать. И работу именно депутатского корпуса мы выстроили таким образом, чтобы вопрос постараться решить на самой первой стадии. Что это позволяет? Например, капремонт. Это очень болезненная тема, когда ставится дом на капремонт, какие виды работ и так далее. Кто-то что-то прочитал, кто-то что-то услышал от кого-то, а точной информации нет. Проводится собрание до того, как начнется капремонт. С жильцами, в том числе и с подрядной организацией, с представителями местной власти. Вопросы тут же таким образом снижаются. Встречи с населением. Власть идет уже к людям. Не надо идти в администрацию или в Мингорисполком, Горсовет. Приди в свой ЖЭС или в соседнюю школу, в актовый зал, где будет эта встреча. Там присутствует депутат, заместитель главы администрации по профилю, глава администрации.

– Есть еще единые дни приема депутатов.

– Если мы уже говорим о депутатской в чистом виде деятельности, то здесь мы вышли на то, что практически каждую неделю человек может найти возможность прийти к депутату. В Год благоустройства мы постараемся реализовать все гражданские инициативы

Александр Осенко:

Президент объявил пятилетку качества и будущий Год благоустройства. Я считаю, что благоустройство начинать надо с себя. Как вы на это смотрите? Как вы работаете с КОТОСами? Артем Цуран:

Что касается инициатив граждан, это тоже новшество. Если в регионах существовал этот принцип благодаря тому, что есть так называемые ассоциации советов. В городе такой структуры нет, и поэтому куда аккумулировать инициативы и кому их решать, помимо системы ЖКХ, по большому счету не было. Именно поэтому окружные советы наши, ТОСы, эту на себя функцию взяли. В 2024 году мы впервые провели конкурс гражданских инициатив. Это конкурсная история, где 90 % обеспечивается бюджетом, 10 % предлагается инициаторам, то есть непосредственно населению. И вот там как раз таки возникает инициатива по благоустройству детских площадок, спортивных площадок и так далее. Мы этот конкурс провели. 50 инициатив таких на данный момент есть, но в Год благоустройства, мы уже об этом говорили неоднократно и с руководством города, конечно, мы постараемся реализовать все. Каждый микрорайон Минска планируется с развитием зеленой зоны