Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Куда продолжат госпитализировать с коронавирусом?

Новости Беларуси. Часть лечебных учреждений Беларуси на этой неделе вернутся к привычному формату работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 1-я городская больница с 29 июня полностью возобновляет работу как многопрофильная клиника.
Напомним, на некоторое время больница была перепрофилирована под оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. К плановой работе возвращались в несколько этапов, освобождая койки по мере снижения заболеваемости COVID-19. Помещения больницы обрабатывались специальным дезинфицирующим раствором, полностью уничтожающим вирусы. На это время у медперсонала появилась возможность немного отдохнуть.