Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Куда продолжат госпитализировать с коронавирусом?

Напомним, на некоторое время больница была перепрофилирована под оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. К плановой работе возвращались в несколько этапов, освобождая койки по мере снижения заболеваемости COVID-19. Помещения больницы обрабатывались специальным дезинфицирующим раствором, полностью уничтожающим вирусы. На это время у медперсонала появилась возможность немного отдохнуть.

Так, 1-я городская больница с 29 июня полностью возобновляет работу как многопрофильная клиника.

Новости Беларуси. Часть лечебных учреждений Беларуси на этой неделе вернутся к привычному формату работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, 29 июня к работе в обычном режиме возвращается один из корпусов 3-й столичной клиники. Пациентов с пневмониями, вызванными вирусом нового типа, продолжат госпитализировать во 2-ю, 4-ю, 6-ю и 10-ю городские клинические больницы.

«Пульс стал больше 100 ударов, першило в горле, пропало обоняние». Как оператор СТВ заболел коронавирусом. И вылечился

Также с этой недели к обычному режиму вернутся некоторые больницы в Гомельской и Минской областях.