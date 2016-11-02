Более 6000 человек и 701 единица техники: МЧС Беларуси готовится к зиме

Новости Беларуси. Все коммунальные службы и МЧС Беларуси находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом 2 ноября шла речь на плановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров. Первый выпавший снег – сигнал коммунальщикам и всем городским службам. Главная задача – предупредить и минимизировать все «снежные» последствия.

К тому же, по прогнозам синоптиков, наготове надо быть весь ноябрь. Между тем, к приходу зимы проведена масштабная подготовительная работа, обеспечено отопление в домах и административных зданиях. На контроле и дорожная ситуация: исправен весь автопарк снегоуборочной техники, подготовлены тысячи тонн противогололёдных материалов. Проверена и работа линий электропередач.

К примеру, все социальные объекты обеспечены автономными источниками.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы все, согласно алгоритму взаимодействий госорганов, местной власти, определили, где нет устойчивого электроснабжения или какие-то линии требуют капитального ремонта, то они в летний период все были подвергнуты замене, модернизации.

И там, где необходимы дополнительные автономные источники, то они приобретены и установлены.

Больницы, поликлиники, те, которые в основном находятся на периферии, также мы рассмотрели. Можно подтвердить, что в этом плане проведена значительная работа. Есть определенные предложения по дополнительной комплектации и поиску источников.

При планировании работы оперативного штаба учитывался опыт прошлых лет. Нашумевший «Хавьер» стал хорошим уроком.

Проведена замена линий электропередачи, восстановлены изношенные элементы.

Неудивительно, что выпавший первый снег никак не повлиял на работу электро-сетевого комплекса нашей страны. Все задачи, которые перед госорганами ставило правительство, уже выполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Юржиц, начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:

Задействованы все силы и средства, которые привлекаются для уборки улиц и дорог, республиканские и дворовые территории. Задействована 701 единица техники и более 6 тысяч человек для уборки.