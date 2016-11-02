Всем до лампочки: почему датчики освещения не считают нас за людей?

Если человеку всё до лампочки, значит, он достиг своего потолка. У героини этого сюжета благодаря лампочке накалилось терпение. И она уже готова взять нож в руки. Ирина Лагунова:

Сегодня мне уже как-то полегче немножко: я могу держать нож в руке, но нарезать тыкву мне ещё тяжело. Хлеб, наверное, ещё смогу. Буду надеяться, через две недели моя рука снова придёт в хорошее состояние.



Ирина Викторовна вот уже третью неделю отвлечена от домашних забот. Активная женщина не привыкла бездельничать, но сегодня безболезненно она может лишь включить электрочайник.

Всему виной несчастный случай, который резко ограничил возможности пенсионерки. Ирина Лагунова:

Я увидела, что наверху, откуда я спускаюсь, свет есть. И посмотрела вниз, на первый этаж – света не было. И в этот момент свет начал мигать. Он выключался и включался, выключался и включался. Наверное, мне показалось, что на какие-то доли секунды я потеряла сознание. Промозглый октябрьский вечер не предвещал беды. Но, спускаясь в сумерках по лестнице в подъезде, Ирина Викторовна неожиданно потеряла равновесие.



Ирина Лагунова:

Горел свет на всех этажах, я потихоньку спускалась. И, когда я дошла до этого пролёта и спустилась до этого пролёта, и погас свет.

Всему виной – «умная» система освещения, недавно установленная на лестничной клетке. По замыслу производителя, лампочка с датчиком движения должна включаться, как только в радиусе нескольких метров появляется человек. То ли прибор не посчитал Ирину Викторовну за человека, то ли просто не сработал.



Однако дальше всё было, как в кино: упала, проснулась, гипс.

Ирина Лагунова:

8 октября я травмировала себе руку в полвосьмого вечера, а в 8 часов я была уже на Уральской в травматическом пункте. И в воскресенье я была одна в доме (я живу одна) и в воскресенье я позвонила в службу 115 и попросила убрать вот эти датчики. В подъезде было темно, я подняться не могла. Я громко кричала, на громкий звук датчик тоже не срабатывал. Претензию Ирина Викторовна направила прямиком в ЖЭС. И, несмотря на модернизацию жилищного фонда, коммунальщики, по требованию потребителя, вернули в подъезд старую, энергозатратную, но проверенную лампу накаливания.



Евгений Лобоцкий, начальник службы ЖЭУ №1 Партизанского района города Минска:

Мы работаем в рамках своего технического обслуживания.

Датчик там стоит, он исправен, но, по просьбе жильца, мы его сняли. Сейчас там горит свет постоянно. А насчёт того, что она повредила себе руку… Ну, датчики реагируют на большую уловимость звука и так далее. Но никто не застрахован от того, что лампочка может перегореть в подъезде в любой момент. Соответственно, в рабочее время, по заявкам, мы это всё устраняем. Екатерина Лагунова:

Идея-то, сама по себе, хорошая. Датчики – дело хорошее, и деньги экономят. Но, видимо, они должны быть просто более чувствительные, в таком случае. Хлопать и топать – это никуда не годится, особенно для людей, которые не молоды. Это искажает любую хорошую мысль.



В соответствии с указом № 535 «О предоставлении коммунальных услуг», с начала этого года собственники жилых помещений самостоятельно оплачивают освещение мест общего пользования, к коим относятся и подъезды.