Как не прыгнуть с парашютом: минчане получили недействительные подарочные сертификаты

Жизнь – это магазин подарков, в который Вас привели объяснить, что это – не для Вас. Герой этого сюжета родился в мае и, спустя годы, в мае уже 2016 года получил подарок, с которым мается по сей день. Жизнь полна сюрпризов, и не только приятных. В очередной раз убедился в этом минчанин Александр. На день рождения мужчина получил в подарок незабываемые эмоции, вот только о том, что они будут негативные, молодого человека не предупредили. Александр Запотылок:

В мае-месяце мне подарили сертификат на прокат квадроциклов, к сожалению, воспользоваться я им не смог.



Версии, по которым минчанин не может получить свой законный подарок, на протяжении 6 месяцев менялись.

Неподходящие погодные условия, отсутствие свободного сеанса, сломанная техника. В конце концов, срок подарочного сертификата истек и на память о подарке у мужчины остался красочный конверт и неприятный осадок. Александр Запотылок:

У меня складывается впечатление, что данная фирма «Дару сервис» ставит своей целью заработок денег. О качестве услуг никто не заботится, активируешь – не активируешь, воспользуешься – не воспользуешься.



Заходим на сайт компании.

Бизнесмены позиционируют свою фирму как супермаркет незабываемых эмоций. Надо сказать, удовольствие это не из дешевых. В идеале счастливый обладатель заветной карточки должен получить яркие эмоции и впечатления, но, по факту, данная компания реализует подарки со знаком «невнимания» к клиенту. Посмотреть в зубы дареному коню пришлось и минчанину Арсению. Арсений Василевский:

Мы сбрасывались на подарок коллеге, она – любитель экстремальных видов спорта и, в связи с этим, мы купили ей сертификат «Дару» на прыжок с парашютом, подарили его. Она приехала на Боровую и ей там отказали в использовании сертификата, в связи с тем, что «Дару» не оплатила ДОСААФу данную услугу. После этого мы пытались вернуть сертификат на место покупки.



Вот так сложные отношения между подарочным сервисом и исполнителями услуг превратились в сплошной негатив для клиентов.

Владимир Масловский:

На день рождения мне подарили купон на прыжок с парашютом от организации «Дару» и мне посчастливилось столкнуться с этими ребятами. За день до своего прыжка я узнал, что сертификат недействителен и у меня не получится прыгнуть, сезон прыжков при этом заканчивался и никто из сервиса «Дару» меня не предупредил об этом



Кстати, подарочные сертификаты в Беларуси активно реализуют большинство магазинов и различных организаций. И нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно приобрести товар или услугу в подарок близкому человеку. В данной ситуации подарочный сервис можно рассматривать как посредника между покупателем и продавцом.

За красивую открытку фирма берет комиссию, а вот гарантий на подарок при таком сотрудничестве нет никаких. Больше всего возмущает минчан нежелание организации решать проблемные моменты. Арсений Василевский:

Девушка, которая продавала сертификаты, отказалась давать пояснения по нашему случаю и телефон руководства давать отказалась. Также было сказано, что руководство и офис переезжают. За приобретением сертификата на какие-то развлечения в «Дару бай» мы обращаться больше не будем. Минчанина можно понять. Ведь приобретая подарок, Арсений никак не ожидал такого поворота событий. И все же, в какие двери и как стучать, чтобы добиться правды?



Юрий Перевозков, юрист:

Потребитель имеет полное право обратиться с письменным заявлением в организацию, где он приобрел сертификат, то есть «Дару» и потребовать расторжения договора и возврата утраченной суммы. В том случае, если добровольно организация деньги не вернет, потребитель вправе либо самостоятельно, либо с помощью организаций по защите прав потребителя обратиться с исковым заявлением в суд с требованием возврата суммы и материальной компенсации морального вреда.

Интересно, а что по этому поводу думают в супермаркете впечатлений? Ольга Пискарева, СТВ:

Руководители крупнейшего подарочного сервиса комментировать ситуацию отказались. И тогда мы приобрели сертификат и попытались получить свою порцию незабываемых впечатлений. После звонка диспетчеру компании узнаем – воспользоваться сертификатом можно не ранее, чем через три недели. На определенные виды услуг – запись на месяц вперед. Да, кстати, прыгнуть, например, с парашютом можно только в сезон. О чем при реализации подарка не говорится ни слова. Ведь главное – продать. Юрий Перевозков, юрист:

В любом случае, до того, как Вы решите приобрести сертификат в подарок для себя или для своих близких, я рекомендовал бы ознакомиться с текстом того договора, который размещен на сайте организации. Потому что там есть такие моменты, которые человека разумного могут не устроить, и он просто не будет приобретать услуги через подобного рода посредника.