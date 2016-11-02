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Как не прыгнуть с парашютом: минчане получили недействительные подарочные сертификаты

02 ноября 2016 15:17
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Жизнь – это магазин подарков, в который Вас привели объяснить, что это – не для Вас. Герой этого сюжета родился в мае и, спустя годы, в мае уже 2016 года получил подарок, с которым мается по сей день.

Жизнь полна сюрпризов, и не только приятных. В очередной раз убедился в этом минчанин Александр. На день рождения мужчина получил в подарок незабываемые эмоции, вот только о том, что они будут негативные, молодого человека не предупредили.

Александр Запотылок:
В мае-месяце мне подарили сертификат на прокат квадроциклов, к сожалению, воспользоваться я им не смог.

Как не прыгнуть с парашютом: минчане получили недействительные подарочные сертификаты -1


Версии, по которым минчанин не может получить свой законный подарок, на протяжении 6 месяцев менялись.

Неподходящие погодные условия, отсутствие свободного сеанса, сломанная техника.

В конце концов, срок подарочного сертификата истек и на память о подарке у мужчины остался красочный конверт и неприятный осадок.

Александр Запотылок:
У меня складывается впечатление, что данная фирма «Дару сервис» ставит своей целью заработок денег. О качестве услуг никто не заботится, активируешь – не активируешь, воспользуешься – не воспользуешься.

Как не прыгнуть с парашютом: минчане получили недействительные подарочные сертификаты -4


Заходим на сайт компании.

Бизнесмены позиционируют свою фирму как супермаркет незабываемых эмоций.

Надо сказать, удовольствие это не из дешевых. В идеале счастливый обладатель заветной карточки должен получить яркие эмоции и впечатления, но, по факту, данная компания реализует подарки со знаком «невнимания» к клиенту. Посмотреть в зубы дареному коню пришлось и минчанину Арсению.

Арсений Василевский:
Мы сбрасывались на подарок коллеге, она – любитель экстремальных видов спорта и, в связи с этим, мы купили ей сертификат «Дару» на прыжок с парашютом, подарили его.

Она приехала на Боровую и ей там отказали в использовании сертификата, в связи с тем, что «Дару» не оплатила ДОСААФу данную услугу.

После этого мы пытались вернуть сертификат на место покупки.

Как не прыгнуть с парашютом: минчане получили недействительные подарочные сертификаты -7


Вот так сложные отношения между подарочным сервисом и исполнителями услуг превратились в сплошной негатив для клиентов.

Владимир Масловский:
На день рождения мне подарили купон на прыжок с парашютом от организации «Дару» и мне посчастливилось столкнуться с этими ребятами. За день до своего прыжка я узнал, что сертификат недействителен и у меня не получится прыгнуть, сезон прыжков при этом заканчивался и никто из сервиса «Дару» меня не предупредил об этом

Как не прыгнуть с парашютом: минчане получили недействительные подарочные сертификаты -10


Кстати, подарочные сертификаты в Беларуси активно реализуют большинство магазинов и различных организаций. И нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно приобрести товар или услугу в подарок близкому человеку. В данной ситуации подарочный сервис можно рассматривать как посредника между покупателем и продавцом.

За красивую открытку фирма берет комиссию, а вот гарантий на подарок при таком сотрудничестве нет никаких.

Больше всего возмущает минчан нежелание организации решать проблемные моменты.

Арсений Василевский:
Девушка, которая продавала сертификаты, отказалась давать пояснения по нашему случаю и телефон руководства давать отказалась. Также было сказано, что руководство и офис переезжают.

За приобретением сертификата на какие-то развлечения в «Дару бай» мы обращаться больше не будем.

Минчанина можно понять. Ведь приобретая подарок, Арсений никак не ожидал такого поворота событий.  И все же, в какие двери и как стучать, чтобы добиться правды?

Как не прыгнуть с парашютом: минчане получили недействительные подарочные сертификаты -13


Юрий Перевозков, юрист:
Потребитель имеет полное право обратиться с письменным заявлением в организацию, где он приобрел сертификат, то есть «Дару» и потребовать расторжения договора и возврата утраченной суммы. В том случае, если добровольно организация деньги не вернет, потребитель вправе либо самостоятельно, либо с помощью организаций по защите прав потребителя обратиться с исковым заявлением в суд с требованием возврата суммы и материальной компенсации морального вреда.

Интересно, а что по этому поводу думают в супермаркете впечатлений?

Ольга Пискарева, СТВ:
Руководители крупнейшего подарочного сервиса комментировать ситуацию отказались.

И тогда мы приобрели сертификат и попытались получить свою порцию незабываемых впечатлений.

После звонка диспетчеру компании узнаем – воспользоваться сертификатом можно не ранее, чем через три недели. На определенные виды услуг – запись на месяц вперед.

Да, кстати, прыгнуть, например, с парашютом можно только в сезон. О чем при реализации подарка не говорится ни слова.

Ведь главное – продать.

Юрий Перевозков, юрист:
В любом случае, до того, как Вы решите приобрести сертификат в подарок для себя или для своих близких, я рекомендовал бы ознакомиться с текстом того договора, который размещен на сайте организации. Потому что там есть такие моменты, которые человека разумного могут не устроить, и он просто не будет приобретать услуги через подобного рода посредника.

Как не прыгнуть с парашютом: минчане получили недействительные подарочные сертификаты -16

Продавцам сертификатов же пока только можно пожелать отойти от реализации эмоций и впечатлений и переключиться на общечеловеческие ценности.

Такие, как порядочность, ответственность и честность. Для того, чтобы извлекать не только прибыль, но и получать благодарность клиентов.

И в завершение сюжета полезный совет для всех телезрителей: никогда не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь.

# общество # Интернет-мошенничество

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