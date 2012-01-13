Циклон «Эльфрида» в Беларуси: более 300 аварий за сутки, двое погибших и работа коммунальщиков в экстренном режиме

Сильный порывистый ветер пришел в Беларусь вместе с циклоном «Эльфрида» из Германии. Циклон движется в сторону Ленинградской области. Сегодня ночью ветер достигал 24 метров в секунду, а такая скорость вообще для Беларуси редкость.

Последний ураганный ветер пронесся по Беларуси в ноябре минувшего года. Тогда на дорогу сыпались знаки, светофоры и деревья, более 400 населенных пунктов было обесточено. А в одной из деревень даже отключился аппарат жизнеобеспечения, под которым находится инвалид 1-й группы. Тогда в экстренном порядке пришлось подключать бензогенератор.

Нынешний ураган таких бедствий пока не принес. Авиаперевозчики работают в штатном режиме. Для «Боингов» и «тушек» такая ветреная погода не помеха. Особенно если относительно взлетной полосы ветер дует навстречу. Другое дело, если речь идет об урагане, когда скорость ветра около 30 метров в секунду. Тогда вылеты не производятся. А вот малая авиация свои позиции укрепила.

Метеослужбы обычно предупреждают о таких погодных условиях. Потому, чтобы их не раскачало, самолеты заранее привязывают специальными креплениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Дединкин, командир авиационного отряда РУП «Беллесавиа»:

Специально все рассчитано, продумано. В земле находятся якоря, которые рассчитаны на определенную силу. Измеряются динамометрами, чтобы они выдержали эти стихийные бедствия и чтобы самолет находился на своем месте.

Бывали случаи, когда непривязанные самолеты уносило. Это могло принести урон воздушному судну.

К устрашающему сильному ветру прибавились осадки. Дождь на снег и наоборот – в результате гололед. По скользкой дорожке в Минске пошла и инкассаторская машина. Ее водитель не справился с управлением и автомобиль вынесло на встречную полосу, где он врезался в другую иномарку. От удара она оказалась на тротуаре.

В результате аварии пострадали инкассаторы – их выбросило через двери на асфальт. Пострадавших отвезли в больницу.

Впрочем, за городом дорога оказалась не менее скользкой. Возле Кургана Славы лоб в лоб столкнулись две иномарки. Водитель одной из них не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. После такой автозавирухи «Форд» стал похож на груду металла. К счастью, в нем находился только водитель. Пассажиру на заднем сиденье вряд ли бы удалось уцелеть.

Сергей Лешков, инспектор ДПС Смолевичского РУВД:

«Форд Эскорт» двигался в сторону Борисова, «Пежо Партнер» двигался в сторону Минска. Произошло ДТП. В данный момент идет разбирательство данной аварии.

Сами видите, какая погода: снег, скользкая автодорога.

Водитель «Форда» доставлен в больницу.

Циклон будет хозяйничать на территории Беларуси еще сегодня ночью, но уже завтра стихия постепенно успокоится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но уже накануне шторма все республиканские службы работали в режиме повышенной боевой готовности. Энергетики прекратили крупные ремонты и подготовили технику.

Дополнительные смены диспетчеров готовы в экстренном порядке приступить к работе. Это все делается для того, чтобы на случай ЧП как можно быстрее устранить все неполадки и не доставить неудобства людям.

Людмила Паращук, главный синоптик Республиканского гидрометеоцентра:

На старый Новый год ожидается понижение температуры. Температура воздуха ночью – 2-8, днем – 0 – минус 4. Временами будет идти снег.

Ожидается усиление мороза и пик холодной погоды в середине следующей недели.

Коммунальники уже работают в экстренном режиме.

Дороги обрабатываются противогололедными смесями, тротуары посыпаются песком. Однако это отнюдь не должно расслаблять водителей.

За минувшие сутки на дорогах республики произошло более 350 ДТП, в которых два человека погибли, 19 получили травмы.

ГАИ же в связи с ухудшением погоды рекомендует всем водителям быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и правила обгона. В выходные инспекторы будут работать в усиленном режиме.