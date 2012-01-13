Житель Лиды собрал единственную в Беларуси коллекцию чернильниц, использовавшихся на территории Принеманья, и написал о них книгу

В комнате Чеслава Серафиновича все шкафы и полки заставлены редкими предметами. Здесь и холодное оружие, и уникальные книги, и подборка исторических документов. Но дороже всего, признается коллекционер, чернильницы. Их за 15 лет собралось уже больше 100.

Не совсем обычные сегодня баночки, бутылочки и другие емкости для чернил Чеслав Серафинович стал собирать случайно. Сын обнаружил в столе школьную чернильницу отца и решил узнать, что это такое.

Чеслав Серафинович, коллекционер:

Говорю: «Ян, вот это чернильница». «Как чернильница? Это какая-то кружечка с маленькой дыркой».

И для меня это стало как-то интересно. Как это – молодое поколение не знает, что это такое. Оставил одну, пришел в гости к сестре и попросил вторую чернильницу. И все.

Если, как говорят, коллекционеру попадает три вещи на одну тему, это уже начало коллекции.



Сейчас в коллекции есть стеклянные, металлические, чугунные, фарфоровые.

Французские, немецкие, российские – разные страны и разные годы выпуска. Самой древней больше 300 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но собирает Чеслав Серафинович только те, которые использовались при письме на территории Принеманского края.

Чеслав Серафинович, коллекционер:

Эта чернильница найдена на раскопках Новогрудчины.

Здесь должны были быть ее ушки. Она вешалась через плечо, закрывалась пробочкой. Это вот самая ценная. Она была бы украшением музея.



У каждой чернильницы своя история и свое применение. Пока поделиться накопленными знаниями Чеславу Серафиновичу ни с кем не удалось. На всевозможных форумах коллекционеров обсуждают марки, монеты, значки, а вот чернильницы, оказалось, никто не собирает.

Историю развития письменных принадлежностей лидчанин описал в собственной книге.

Чеслав Серафинович, коллекционер:

Потому что уходит эпоха чернильниц. Пока еще свежо в памяти у меня, пока свежо в памяти у старшего поколения, собрал информацию и издал эту книжечку.

Коллекционер создал и собственную классификацию чернильниц – школьные, походные (они снабжены плотно закрывающейся крышкой), чернильницы из наборов и сувенирные. В комплекте с некоторыми есть и специальные ручки.