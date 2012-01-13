Житель Лиды собрал единственную в Беларуси коллекцию чернильниц, использовавшихся на территории Принеманья, и написал о них книгу

В комнате Чеслава Серафиновича все шкафы и полки заставлены редкими предметами. Здесь и холодное оружие, и уникальные книги, и подборка исторических документов. Но дороже всего, признается коллекционер, чернильницы. Их за 15 лет собралось уже больше 100.
Не совсем обычные сегодня баночки, бутылочки и другие емкости для чернил Чеслав Серафинович стал собирать случайно. Сын обнаружил в столе школьную чернильницу отца и решил узнать, что это такое.
Чеслав Серафинович, коллекционер:
Говорю: «Ян, вот это чернильница». «Как чернильница? Это какая-то кружечка с маленькой дыркой».
И для меня это стало как-то интересно. Как это – молодое поколение не знает, что это такое. Оставил одну, пришел в гости к сестре и попросил вторую чернильницу. И все.
Если, как говорят, коллекционеру попадает три вещи на одну тему, это уже начало коллекции.
Сейчас в коллекции есть стеклянные, металлические, чугунные, фарфоровые.
Французские, немецкие, российские – разные страны и разные годы выпуска. Самой древней больше 300 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но собирает Чеслав Серафинович только те, которые использовались при письме на территории Принеманского края.
Чеслав Серафинович, коллекционер:
Эта чернильница найдена на раскопках Новогрудчины.
Здесь должны были быть ее ушки. Она вешалась через плечо, закрывалась пробочкой. Это вот самая ценная. Она была бы украшением музея.
У каждой чернильницы своя история и свое применение. Пока поделиться накопленными знаниями Чеславу Серафиновичу ни с кем не удалось. На всевозможных форумах коллекционеров обсуждают марки, монеты, значки, а вот чернильницы, оказалось, никто не собирает.
Историю развития письменных принадлежностей лидчанин описал в собственной книге.
Чеслав Серафинович, коллекционер:
Потому что уходит эпоха чернильниц. Пока еще свежо в памяти у меня, пока свежо в памяти у старшего поколения, собрал информацию и издал эту книжечку.
Коллекционер создал и собственную классификацию чернильниц – школьные, походные (они снабжены плотно закрывающейся крышкой), чернильницы из наборов и сувенирные. В комплекте с некоторыми есть и специальные ручки.