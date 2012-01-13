Новая мини-ТЭЦ в Светлогорском районе: одновременная выработка электроэнергии и тепла и экономия газа и электричества

10-тонная когенерационная установка – не что иное, как самый обычный двигатель внутреннего сгорания. Правда, предназначен он для выработки из одного вида топлива сразу двух типов энергии: тепловой и электрической.



Топливо для установки – так называемый попутный газ, по сути, побочный продукт добычи нефти. Работающий на нем двигатель вращает генератор, производящий в час порядка 630 киловатт дешевой электроэнергии. Ее стоимость минимум на треть ниже нынешней цены «Белэнерго».



Юрий Домковский, начальник участка когенерационных установок управления «Промсервис» ГПО «Белоруснефть»:

Мощность этой станции – 126 кВт/ч электрической энергии. Такую мощность потребления электрической энергии составляет небольшой микрорайон какого-нибудь белорусского города.



Вдобавок к дешевой электроэнергии установка ежечасно выдает почти полторы гигакалории тепла. Оно также будет использовано на доведение сырой нефти до товарного состояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Цена такого тепла тоже ниже традиционной. Ведь затраты на производство меньше, чем на обычных ТЭЦ.



Владимир Гошкис, заместитель генерального директора, главный инженер ГПО «Белоруснефть»:

Мы используем наш попутный нефтяной газ. И это дает преимущество перед теми, кто пользуется российским газом. То есть в данном случае наша вырабатываемая электроэнергия положительно влияет на динамику себестоимости добычи нефти.



Такие технологии сейчас на пике популярности в Европе. В белорусской нефтяной отрасли эта мини-ТЭЦ уже третья. В текущем году нефтяники за счет местных видов топлива выработают 90% электричества, необходимого непосредственно для добычи нефти. А это более 200 миллионов кВт/ч электроэнергии. И это уже существенная экономия для страны в целом и еще один шаг к нашей общей энергетической безопасности.