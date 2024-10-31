ЦИК зарегистрировал инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост Президента

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов на пост Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе заседания рассмотрели заявления, поступившие в ЦИК накануне. Никаких нарушений комиссия не выявила, поэтому одобрение получили три группы. Так, зарегистрированы инициативные группы по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Олега Гайдукевича, Александра Хижняка и Ольги Чемодановой в качестве потенциальных кандидатов на пост главы государства. Уже с 7 ноября они смогут приступить к сбору подписей.

Также на заседании рассмотрен вопрос о регистрации представителя по финансовым вопросам Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом на высший государственный пост. Заявление поступило в ЦИК накануне. Так, эту функцию будет выполнять Валентина Акудович. Решение о регистрации единогласно принято комиссией.

Меж тем в ЦИК продолжают поступать заявления инициативных групп. Документы о регистрации подали в поддержку выдвижения Анны Канопацкой, Сергея Бобрикова и Дианы Ковалевой. Комиссия их проверит и огласит свое решение на следующем заседании. Ожидается, что оно состоится 4 ноября. 1 ноября – последний день, когда инициативные группы могут подать заявления о регистрации.