Главную ёлку страны зажгут в Минске

Минск официально вступает в праздничный сезон. 15 декабря в 17 часов на Октябрьской площади состоится торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одновременно по всему городу будет включена праздничная иллюминация. Это 335 километров гирлянд и 629 объемных световых фигур. Причем все элементы светодиодные и энергоэффективные. Несмотря на ежегодное увеличение протяженности украшений, общее энергопотребление остается на прежнем уровне и составляет около 700 киловатт в час. Сколько стоит новогодняя иллюминация в Минске, читайте здесь.

Евгений Стаселович, первый заместитель директора – главный инженер УП «Мингорсвет»:

На сегодняшний день главная елка страны является современной, имеет «умные» пиксели, программная. Она имеет разные сценарии и радует наших жителей. В том числе у нас есть другие конструкции, световые объемные фигуры. Это и фонтан на Дворце спорта, и световые кубки там же. Сейчас уже третий год мы используем новую новогоднюю ель с маленькими пикселями.