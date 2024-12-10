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Рыженков: санкции нужны европейским производителям, чтобы не конкурировать с Беларусью и Россией

10 декабря 2024 13:51
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Санкции нужны европейским производителям, чтобы не конкурировать с Беларусью и Россией. Такое мнение высказал министр иностранных дел Максим Рыженков на форуме «Лига экспорта», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков: санкции нужны европейским производителям, чтобы не конкурировать с Беларусью и Россией-2

Это уникальная площадка, где можно получить ответы на вопросы от ведущих экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности. Стратегический диалог с бизнесом для содействия экспорту развивает и МИД Беларуси. Система государственной поддержки экспорта – подспорье для принятия верных бизнес-решений. Страхование экспортных рисков, уплата части процентов от кредитов и лизинговых платежей, что значительно облегчает финансовую нагрузку на компании.

Рыженков: санкции нужны европейским производителям, чтобы не конкурировать с Беларусью и Россией-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Вопрос ограничений, с которыми мы столкнулись, наши партнеры столкнулись – Россия, да и Китай, вы видите, Иран и так далее – заставил нас обратиться внутрь себя и начать просто развивать те компетенции, которые когда-то мы просто думали, что легче купить за рубежом и, собственно говоря, не заниматься их разработкой, производством, потому что так было легче. Не потому, что было даже дешевле, как оказалось сегодня, а потому что природная человеческая лень, наверное. Начинать всегда очень трудно что-то новое, поднимать с колен, чем взять где-то уже готовое. Поэтому, конечно, очень много компетенций, новых товаров мы за это время развили у себя, совместно с нашим партнером, вы знаете, есть и программа импортозамещения, совместная промышленная кооперация, где создается совершенно великолепный продукт, ничем не уступающий, даже превосходящий зарубежные аналоги. И сегодня мы уже им торгуем не только между собой, но и на внешних рынках.

Увеличение внешнеторгового оборота товаров и услуг – цель общая и для государства, и для бизнеса. Сейчас идет переориентация торговых потоков на Восток. Наши товары востребованы за тысячи километров от Беларуси и продаются там по хорошим ценам. Как не упустить выгоду и в дальнейшем, обсудили на форуме «Лига экспорта».

# форум # Макcим Рыженков # Международное сотрудничество

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