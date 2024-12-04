Что привлекает иностранных инвесторов в Беларусь? Рассказываем историю животновода из Ирана
Минская область продолжает держать лидерские позиции по производству молока. Ежедневно животноводы получают почти 6 тысяч тонн натурпродукта. Речь идет про экстра-класс. Сегодня отрасль развивается динамично, обеспечивается устойчивый прирост выпущенной продукции. Животноводство Минской области формирует основу экспортного потенциала АПК страны. Продолжаются и инвестиции в сферу. Только сумма иранских вложений в сельское хозяйство Борисовского района составила несколько десятков миллионов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Почему зарубежные бизнесмены выбирают Беларусь? в материале Екатерины Ковальчук.
Природные и экономические условия Беларуси создают привлекательные возможности для иностранных инвесторов в сфере АПК. Алиреза Моравиджи приехал к нам из солнечного Ирана. С 18 лет в сфере животноводства. Получил зоотехническое образование на родине, далее практика и работа. И перелет из Ирана в Беларусь. Остановился в Борисовском районе.
Алиреза Моравиджи, заместитель директора по животноводству молочно-товарного комплекса «АФТАБ»:
Климатические условия в Беларуси самые подходящие для этого вида деятельности. Здесь плодородная почва, нет жары и засухи. В Иране наоборот – климат жаркий, мало осадков, и процесс работы отличается.
Агрогородок Велятичи, здесь находится современный молочно-товарный комплекс «АФТАБ». Он строился с нуля в чистом поле. За короткий промежуток времени на современном объекте достигли высоких результатов в производстве. Сегодня дойное стадо составляет 950 голов. Стратегический продукт получают на современной установке «карусель». В день 28 тонн молока сорта экстра. Это один из лучших показателей в Борисовском районе.
Алиреза Моравиджи, заместитель директора по животноводству молочно-товарного комплекса «АФТАБ»:
Мы начинали свою деятельность со стадом, которое перевели со старой молочной фермы птицефабрики «Велятичи». Тогда общий суточный удой составлял 4 тонны, в году – 5. Далее завезли 560 голов крупно рогатого скота из Германии и Голландии. Поставили себе задачу – увеличить надои молока.
На комплексе есть современный кормораздатчик, молочное такси, отдельное здание для телят. На каждом – датчик: так отслеживают здоровье малыша. Много внимания уделяют кормовой базе.
Подробности в видео.