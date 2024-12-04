Что привлекает иностранных инвесторов в Беларусь? Рассказываем историю животновода из Ирана

Минская область продолжает держать лидерские позиции по производству молока. Ежедневно животноводы получают почти 6 тысяч тонн натурпродукта. Речь идет про экстра-класс. Сегодня отрасль развивается динамично, обеспечивается устойчивый прирост выпущенной продукции. Животноводство Минской области формирует основу экспортного потенциала АПК страны. Продолжаются и инвестиции в сферу. Только сумма иранских вложений в сельское хозяйство Борисовского района составила несколько десятков миллионов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Природные и экономические условия Беларуси создают привлекательные возможности для иностранных инвесторов в сфере АПК. Алиреза Моравиджи приехал к нам из солнечного Ирана. С 18 лет в сфере животноводства. Получил зоотехническое образование на родине, далее практика и работа. И перелет из Ирана в Беларусь. Остановился в Борисовском районе.

Алиреза Моравиджи, заместитель директора по животноводству молочно-товарного комплекса «АФТАБ»:

Климатические условия в Беларуси самые подходящие для этого вида деятельности. Здесь плодородная почва, нет жары и засухи. В Иране наоборот – климат жаркий, мало осадков, и процесс работы отличается.

Агрогородок Велятичи, здесь находится современный молочно-товарный комплекс «АФТАБ». Он строился с нуля в чистом поле. За короткий промежуток времени на современном объекте достигли высоких результатов в производстве. Сегодня дойное стадо составляет 950 голов. Стратегический продукт получают на современной установке «карусель». В день 28 тонн молока сорта экстра. Это один из лучших показателей в Борисовском районе.