В Боровлянах модернизируют здание детской поликлиники Минской ЦРКБ

В Боровлянах модернизируют здание детской поликлиники Минской центральной районной клинической больницы. Это поможет улучшить качество медицинской помощи. Ставку сделают на оснащение современным оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Боровлянах модернизируют здание детской поликлиники Минской центральной районной клинической больницы. Это поможет улучшить качество медицинской помощи. Ставку сделают на оснащение современным оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Обновят педиатрическое и стоматологическое отделения, а также кабинеты профильных врачей. Модернизация позволит разгрузить поток пациентов и улучшить качество медпомощи. На время реконструкции прием маленьких пациентов ведется в здании взрослой поликлиники. Здесь дети получают необходимую медпомощь врачей-педиатров и узких специалистов. Завершить капремонт детской поликлиники планируют в следующем году.
Ольга Баскакова, заведующая детской поликлиникой Минской центральной районной клинической больницы:
У нас будет инфекционный кабинет, доврачебный кабинет, кабинет для температурящих детей. Будут усовершенствованы кабинеты, где будут врачи-педиатры принимать. У нас будет отделение ЛФК, физиотерапия, лабораторная диагностика, рентген.
Виталий Ошарин, заместитель главного врача Минской центральной районной клинической больницы:
Поликлиника у нас выполняет две функции. У нее есть своя зона обслуживания, 56 тысяч населения, это близлежащие населенные пункты. Специализированную помощь (узкие специалисты) получают на базе этой поликлиники. И здесь еще есть ряд специалистов, таких как, например, уролог, он обслуживает при необходимости уже население всего района.
В Минской центральной районной больнице обновили материально-техническую базу. Закупили современное диагностическое оборудование и аппарат МРТ. Медучреждение обеспечено и кадрами. Только в этом году в подразделения больницы прибыли 59 молодых специалистов.