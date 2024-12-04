В Боровлянах модернизируют здание детской поликлиники Минской ЦРКБ

В Боровлянах модернизируют здание детской поликлиники Минской центральной районной клинической больницы. Это поможет улучшить качество медицинской помощи. Ставку сделают на оснащение современным оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обновят педиатрическое и стоматологическое отделения, а также кабинеты профильных врачей. Модернизация позволит разгрузить поток пациентов и улучшить качество медпомощи. На время реконструкции прием маленьких пациентов ведется в здании взрослой поликлиники. Здесь дети получают необходимую медпомощь врачей-педиатров и узких специалистов. Завершить капремонт детской поликлиники планируют в следующем году.

Ольга Баскакова, заведующая детской поликлиникой Минской центральной районной клинической больницы:

У нас будет инфекционный кабинет, доврачебный кабинет, кабинет для температурящих детей. Будут усовершенствованы кабинеты, где будут врачи-педиатры принимать. У нас будет отделение ЛФК, физиотерапия, лабораторная диагностика, рентген.