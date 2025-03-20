ЦИК объявил дату церемонии инаугурации Лукашенко

«Церемония вступления в должность вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко состоится 25 марта», – сообщили в ЦИК.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, переизбранный 26 января, вступит в должность 25 марта. Об этом пишет БЕЛТА.

В соответствии с Конституцией, Присяга проводится в торжественной обстановке в присутствии членов Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов.

Это будет седьмой срок Лукашенко, набравшего на выборах-2025 86,82% голосов.