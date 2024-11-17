От экспорта продовольствия Беларусь должна получить не менее 8,5 млрд долларов

Они полностью обеспечивают внутренний рынок. Постоянно растет и экспорт. По прогнозам, в этом году (по сравнению с прошлым) в денежном выражении от продажи продовольствия за рубежом Беларусь должна получить не менее 8,5 миллиарда долларов. В географии поставок более 100 стран. Сельхозпроизводители обеспечивают работой и легкую промышленность. В этом году получен отличный урожай льна. Северный шелк – это еще одна экспортная позиция с высокой добавленной стоимостью.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы практически 150 тысяч тонн получили льнотресты, но при этом более высокого качества к уровню прошлого года. У нас есть уже запасы длинноволокна, чего не было в те годы. И все волокно (и длинное, и короткое) мы поставляем на предприятия «Беллегпрома». И эти предприятия имеют добавленную стоимость, то есть мы можем еще больше заработать.

Наши аграрии давно доказали, что сельское хозяйство – должно и может быть успешным. Отрасль АПК остается основой устойчивости нашего государства.