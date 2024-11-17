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Лучших работников предприятий «Белгоспищепрома» поздравили в Слуцке

17 ноября 2024 11:44
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Экспорт предприятий «Белгоспищепрома» с начала года вырос более чем на 10 %. В концерн входит почти четыре десятка предприятий. Лучших работников еще накануне профессионального праздника поздравляли в Слуцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших работников предприятий «Белгоспищепрома» поздравили в Слуцке-2

Нашу продукцию знают по всему миру, география поставок охватывает десятки стран: от Экваториальной Гвинеи до Мексики. В планах на будущий год выйти на новые рынки Африки и Азии. Гордятся в «Белгоспищепроме» не только экономическими показателями, но в первую очередь качеством своей продукции. Предприятия постоянно совершенствуются.

Лучших работников предприятий «Белгоспищепрома» поздравили в Слуцке-4

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Подводя итоги, можно уже сегодня говорить, что основные производственные показатели, которые нам были определены в качестве ориентиров и которые являются необходимыми в достижении нашими предприятиями, выполнены. Выполнены показатели, которые характеризуют качественную составляющую экспорта, поскольку для нас это является тоже приоритетным направлением деятельности. Мы сегодня вкладываем достаточно немало средств и проводим модернизацию на наших предприятиях.

Лучших работников предприятий «Белгоспищепрома» поздравили в Слуцке-6

Традиционный слет работников концерна собрал около полутысячи участников. Лучших, а это 170 человек, отметили заслуженными наградами. Отмечен их многолетний труд на благо развития Беларуси.

# Предприятия Беларуси # Олег Жидков

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