Чью обувь носят от Ташкента до Бухары и кто является самым крупным импортёром узбекской ткани?

Новости Беларуси. Какое будущее ждет легкую промышленность в стране и станет ли она конкурентноспособной? Где искать кадры и как продвигать инновационную продукцию? Ведущие руководители, топ-менеджеры и эксперты на одной площадке готовы обсудить проблемы и предложить самые амбициозные решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейная 45-я международная выставка легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry открылась 6 октября в Минске. «Как привлечь кадры в отрасль?» О чем еще говорили на открытии выставки BelTexIndustry в Минске – читать здесь. Посмотреть на белорусский лен, показать турецкий сатин. Делегация из Стамбула приехала в столицу, чтобы расширить спектр сотрудничества и договориться о планах.

Багси Янис, участник выставки-ярмарки (Турция):

Компания достаточно давно работает с Беларусью (около 5 лет), но мы, конечно же, хотим увеличить объем экспорта. Беларусь – очень хорошая платформа для бизнеса. Экспортируется хороший материал в плане цены и качества. «Надеюсь, что кто-нибудь его заметит». Как «Мисс Беларусь – 2021» помогает бездомным животным обрести семьи – читать здесь.

Узбекистан. Там товары из Беларуси бьются за место на рынке с главными конкурентами из Индии и Китая. Не секрет, что продукция из Азии отличается выгодной ценой часто в ущерб качеству. В Беларуси на сырье не экономят, но используют его максимально эффективно. Для текстильщиков из Узбекистана предприятия нашей страны в приоритете.

Зафар Амонов, торговый советник посольства Узбекистана в Беларуси:

В Узбекистане хороши известны такие бренды Беларуси, как «Марк Формель», по обуви – «Марко», еще Барановичский хлопчатобумажный комбинат «Блакіт» является самым крупным импортером узбекской ткани, полотна, пряжи. Свою оценку белорусскому легпрому дали и наши давние партнеры. Россия, как никто другой, знает и ценит нашу продукцию. Лекало белорусской легкой промышленности уже давно стало образцом для мировых производителей. Наш текстиль попадает на прилавки 52 двух стран. И с каждым годом цифра растет.